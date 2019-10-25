"Начинают осознавать": почему США хотят признать "Азов" террористами

Посол РФ оценил требование конгресса США признать "Азов" террористами

Обращение американских конгрессменов к госсекретарю США Майку Помпео с просьбой внести украинский батальон "Азов" в список террористических организаций заслуживает внимания, считает российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. По его словам, националистические тенденции на Украине не должны оставаться без соответствующей реакции.

Тот факт, что американские конгрессмены попросили госсекретаря США Майка Помпео объяснить, почему украинский батальон "Азов" (против многих членов этой организации в России заведены уголовные дела) не включен в список "иностранных террористических организаций", указывает на то, что в конгрессе начинают осознавать угрозу этого подразделения, сказал РИА "Новости" российский посол в США Анатолий Антонов.

Американские конгрессмены во главе с Максом Роузом в середине октября потребовали от Госдепартамента внести украинский нацбатальон "Азов" в список иностранных террористических организаций. Соответствующее письмо они направили на имя Майка Помпео. Парламентарии указали, что сторонники нацбатальона придерживаются ультраправых взглядов, и попросили разъяснить, почему это военное формирование до сих пор не включили в список террористических организаций.

По словам Антонова, это обращение заслуживает внимания.

"Разгул праворадикального экстремизма распространился далеко за пределы собственно Украины. Конгресс, по всей видимости, вслед за спецслужбами США, начинает осознавать угрозу, которую представляют "Азов" и контактировавшие с ним американцы. Игнорировать эту опасность становится все сложнее", - подчеркнул дипломат.

Антонов обратил внимание на ползучую реабилитацию на Украине пособников Третьего Рейха, переименование улиц в честь преступников, установление им памятников, а также на преследование священников канонической православной церкви. Кроме того, он напомнил, что несколькими днями ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступил на концерте отрицающей Холокост группы "Сокира Перуна" в Киеве.

По мнению российского диппредставителя, если это оставить без реакции, может произойти то же, что и в Латвии, где министр обороны Артис Пабрикс "опустился" до публичной героизации подразделений Ваффен-СС - фашистского военного формирования, существовавшего в годы Второй Мировой войны.

"Призываем официальный Вашингтон, общественные и правозащитные организации дать, наконец, соответствующую оценку неонацистским тенденциям на Украине и странах Балтии", - заявил Антонов.

В качестве первого шага к осуждению проявлений экстремизма на Украине он предложил поддержать предложенный Россией проект резолюции Генассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

Посол подчеркнул, что эту резолюцию традиционно одобряют большинство государств-членов ООН, а в последние годы против голосуют только делегации США и Украины.

Антонов призвал снести "стену", "аморально прикрывающую проявления неонацизма".

В обращении к Госдепартаменту конгрессмены напомнили о критериях, по которым организация вносится в список террористических: нужно, чтобы она была иностранной, могла и намеревалась участвовать в террористической деятельности, угрожала безопасности США, национальной обороне, экономическим интересам Соединенных Штатов или международным отношениям.

"Существует много примеров белых националистических группировок, которые подходят под эти условия. Американский народ заслуживает получить объяснения, почему эти группировки не включены в список иностранных террористических организаций", - подчеркнули в письме.

Авторы назвали "Азов" "известным ультранационалистическим вооруженным формированием на Украине, которое открыто принимает в свои ряды неонацистов". Они попросили Помпео дать ответ не позже 4 ноября.

В ответ на это 21 октября на сайте "Азова" появилось заявление, в котором батальон назвал обращение американских конгрессменов "информационной атакой на Украину, ее суверенитет и госбезопасность".

Документ, адресованный Госдепу, назвали "полной чушью". "Полк "Азов", как официальная структура национальной гвардии, подчиняется министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что приравнивая "Азов" к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте", - написали в сообщении.

"Азов" - это один из добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников. Его военнослужащие участвовали в операции в Донбассе против самопровозглашенных республик. Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, в связи с чем минобороны предложило добровольческим батальонам войти в ряды вооруженных сил Украины.

В России в отношении бойцов "Азова" возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".

Кристина Сизова