Министр обороны ФРГ: Турция осуществляет аннексию части независимой Сирии

В среде политических элит Германии разразился спор, переходящий в скандал, - по поводу заявления министра обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, представляющей Христианско-демократический союз (ХДС). Крамп-Карренбауэр, которую прочат в канцлеры ФРГ после окончания срока полномочий Ангелы Меркель, обрушилась с резкой критикой на Турцию.

Источник изображения: https://www.instagram.com/krampkarrenbauer/

По словам немецкого министра обороны, Турция осуществила аннексию части независимого государства.

Аннегрет Крамп-Карренбаэур:

Турция аннексировала северные территории независимой Сирии, при этом президент Эрдоган угрожает Европе открыть границы для беженцев, если мы не смиримся с его действиями. Он говорит: если вы не поддерживаете нашу операцию, я просто открываю границы для 3,6 млн беженцев, которые хлынут к вам.

Заявление Крамп-Карренбауэр о турецкой аннексии части территории Сирии в резкой форме раскритиковали в Свободной демократической партии Германии. Представитель либеральной СвДП Александр Ламбсдорф заявил, что министр обороны Германии занимается распространением ложной информации.

Из его публикации в Твиттер:

Если министр обороны публично предъявляет свою некомпетентность по таким серьёзным вопросам, это знаково.

Ламбсдорф отметил, что турки не аннексируют север Сирии и "готовы покинуть эту территорию".

Другие представители политических сил Германии, включая ту же СвДП, отметили, что Крамп-Карренбауэр позволяет себе то, что нельзя позволять в отношении партнёра по НАТО. Видимо, противники Крамп-Карренбауэр воодушевились тем, что Трамп заявил о снятии санкций, ранее введённых против Анкары.