МРК "Козельск" отправился на достройку в Ленобласть

Четвертый малый ракетный корабль "Козельск" проекта 22800 (шифр "Каракурт"), заложенный как "Шторм" на феодосийском СЗ "Море", достроят в Ленобласти.

Как сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на источники в отрасли, сейчас корабль по внутренним водным путям ведут из Крыма. Буксировка началась 17 октября.

Источники издания объяснили перевод корабля для достройки на Ленинградский судостроительный завод "Пела" сменой собственника "Моря" и ускорением сопутствующих процессов.

На феодосийской верфи в 2016-2017 годах заложили три "Каракурта": "Козельск" (изначально "Шторм"), "Охотск" (изначально "Циклон") и "Вихрь" (пока не переименован). Ранее корабли планировали достраивать непосредственно в Феодосии, однако ситуация изменилась.

Другой собеседник объяснил, что достройка МРК в Ленобласти пройдет в сложившейся обстановке эффективнее и быстрее, чем в Крыму.

"Козельск" - третий серийный корабль проекта 22800, шифр "Каракурт". Его заложили 10 мая 2016 года. Спуск МРК на воду прошел 9 октября, передача заказчику запланирована на 2020 год в случае своевременной поставки дизелей и других комплектующих.

Малые ракетные корабли проекта 22800 разработали в ЦМКБ "Алмаз". Они вооружены модернизированной 76,2-мм артустановкой АК-176МА, двумя зенитными арткомплексами АК-630М (с третьего корпуса их заменит морская версия ЗРК "Панцирь") и ударным ракетным комплексом "Калибр-НК" (8 ракет). Водоизмещение корабля – 800 тонн, длина корпуса – 67 метров, ширина – 11 метров. Скорость – 30 узлов, дальность плавания – 2500 миль, автономность – 15 суток. Энергоустановка МРК – отечественная. В нее входят три дизеля М-507Д-1 и три дизель-генератора ДГАС-315. "Каракурты" строятся самой крупной в современной российской истории серией.