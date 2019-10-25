Ракеты наготове: почему США не нападут на Россию

В КНР рассказали, что удерживает США от нападения на Россию

США не рассматривают вариант нападения на Россию, поскольку опасаются ее стратегических ядерных сил, пишет автор влиятельного китайского портала Sohu. Вместе с тем Белый дом последовательно выходит из договоров, которые обеспечивают стратегическую стабильность, а предложения Москвы, направленные на снижение напряженности, остаются без ответа.

В современном мире страна считается гегемоном при наличии у нее стратегических ядерных сил, считает автор статьи, опубликованной на китайском портале Sohu, добавив, что наличие такого вооружения остается "секретом обеспечения мира".

Именно поэтому, пишет издание, США продолжают опасаться России, несмотря на развал Советского Союза и уменьшение оборонного бюджета.

В 1991 году Россия получила 70% стартегических ядерных сил бывшего СССР, поэтому всегда располагала наземными, морскими и воздушными средствами нанесения стратегических ударов, пишет Sohu.

"Россия - единственная страна в мире, кроме США, обладающая такими возможностями", - указывает автор, подчеркивая, что в российской "ядерной триаде" главная роль - у ракет наземного базирования, которые находятся в постоянной боевой готовности со времен "холодной войны".

Вместе с тем Россия в последнее время активно работает над улучшением потенциала своих ядерных сил, учитывая выход США из договора о Ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

На днях президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалам RT, Al Arabiya и Sky News Arabia заявил, что российские специалисты продолжают разработку передового вооружения и после того, как создано новое гиперзвуковое оружие, не имеющее мировых аналогов.

"Это ракетные комплексы, которые летят по настильной траектории с гиперзвуковой скоростью. Гиперзвукового оружия пока ни у кого нет. В ведущих армиях мира оно, безусловно, рано или поздно появится. Но и у нас к этому времени уже кое-что появится. Я уже знаю, что. [Знаю], над чем наши ученые, инструкторы и инженеры работают", - сообщил глава государства.

Он подчеркнул, что Россию "не может не беспокоить ситуация, связанная с международной стратегической стабильностью и безопасностью".

"Вот это очевидные вещи. В 2002 году, и [глава США Дональд] Трамп здесь ни при чем, Соединенные Штаты вышли из договора по противоракетной обороне, который, хочу еще раз это подчеркнуть, являлся краеугольным камнем всей системы стратегической безопасности в мире, потому что он ограничивал возможности создания противоракетной обороны для обоих государств", - напомнил российский президент.

В другом выступлении Путин заявил, что не получил ответа от представителей стран ЕС и США по условиям неразмещения ракет средней и меньшей дальности.

Он отметил, что Россия не будет размещать ракеты наземного базирования средней дальности в регионах, пока в них не появится аналогичное вооружение американского производства. Однако европейские и американские представители на предложение Москвы не отреагировали. "Как будто оглохли, не слышат", - сказал Путин.

При этом НАТО недавно отвергло предложение России ввести мораторий на размещение ракет малой и средней давности в Европе.

Уходящий с поста заместитель генсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер прокомментировала эту инициативу Москву. В интервью "Коммерсанту" она заявила, что предложения, изложенные в послании президента, "лишены основания". По мнению Геттемюллер, российская сторона предлагает ввести мораторий "в одностороннем порядке", поскольку Москва якобы "уже развернула эти ракеты".

В свою очередь, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что США вышли из договора (ДРСМД), так как хотели сдержать Россию и КНР.

Министр считает, что в какой-то момент соглашение перестало действовать в интересах Вашингтона. Это произошло на фоне увеличения военной и экономической мощи китайской стороны, а также после восстановления оборонного потенциала России, расширения военного и военно-технического сотрудничества между Москвой и Пекином.

Учитывая сложную ситуацию в сфере международной безопасности, Россия также активно развивает свой ядерный подводный флот. В американском издании The National Interest новый атомный подводный крейсер России назвали "настоящим оружием Судного дня".

Издание привело в пример залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава". Он прошел в мае 2018 года из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Тогда до запланированной цели ракеты преодолели 3500 миль, успешно поразив ее.

Атомный крейсер "Юрий Долгорукий" может разрушить города противника даже в том случае, если другие ядерные силы будут ликвидированы при первом ударе, говорится в статье.

Отдел "Армия"