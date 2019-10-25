Войти
25.10.2019
Газета.ru

Сорвали тендер: Россия направит Армении ноту протеста

511
3
0

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

Москва собирается направить Еревану ноту протеста из-за срыва армянской стороной тендера на поставку оружия из России, сообщают СМИ. Речь идет о военной технике на сумму в несколько миллионов долларов. По словам представителя российской компании, тендер закрыли без объяснения причин, а само предприятие оказалось в черном списке.

Россия собирается направить Армении ноту протеста из-за того, что Ереван сорвал оружейный тендер, в котором участвовала российская компания ORSIS. Москва попросит урегулировать данную ситуацию министра обороны этой страны Давида Тонояна, указано в документе, копия которого находится в распоряжении РИА "Новости".

Источник агентства, знакомый с ситуацией, утверждает, что нота уже поступила в МИД РФ и в ближайшее время ее по дипломатическим каналам передадут армянской стороне.

Документ подписан заместителем главы Минпромторга России Олегом Рязанцевым 22 октября 2019 года и адресован Давиду Тонояну. В ноте указано, что заявка на участие ORSIS в тендере была отклонена "без веских оснований", а сама компания "немотивированно включена в список недобросовестных поставщиков" Вооруженных сил Армении.

Российская сторона назвала неправомерным обращение минобороны Армении в банк с требованием оплаты банковской гарантии участия в тендере. Как отметили в документе, по закону компания должна была выплатить такую компенсацию, если бы она выиграла тендер и сама отказалась от подписания контракта.

"Прошу вас рассмотреть сложившуюся ситуацию и дать указания о принятии мер, направленных на ее урегулирование", - написали в ноте.

ORSIS - часть группы "Промтехнологии" - в течение нескольких лет поставляла Еревану оружие, патроны и оптику. В мае этого года оборонное ведомство Армении впервые в своей истории объявило конкурс на поставку республике военной техники на сумму в несколько миллионов долларов. Квалификационные требования смогла удовлетворить только ORSIS.

Но вскоре оказалось, что тендер закрыли без объяснения причин, из-за чего компания обратилась в апелляционную комиссию и к юристу, представляющему ее интересы в Армении, и подала иск.

"Мы обратились в апелляционную комиссию - дозапрашивали документы, которые уже вообще не имели прямого отношения к тендеру, и в последний момент объявили, что нет нескольких документов, которые мы на самом деле предоставляли. Причем на протокол апелляционной комиссии поставили гриф "совершенно секретно", хотя сам тендер был закрытый, но несекретный", - рассказал РИА "Новости" представитель ORSIS.

По его словам, после срыва тендера в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе". Позже эту информацию официально подтвердили в армянском военном ведомстве.

Как сообщили в компании, теперь она находится в черном списке. "В [армянском военном] ведомстве заявили, что мы не предоставили необходимые документы, что не соответствует действительности. После чего мы в течение нескольких недель давали всю информацию, которую официально запрашивало Минобороны у наших контрагентов. В итоге нам было объявлено, что мы якобы не предоставили акты приема-передачи по некоторым позициям", - сказал представитель ORSIS.

Он не исключил, что сложившаяся ситуация может грозить срывом проекта строительства патронного завода в Армении. Планировалось, что это предприятие будет создано на российские инвестиции: речь шла о сумме в несколько миллионов долларов.

При этом еще в прошлом году в ходе встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна стороны договорились планомерно продолжать поставки российского вооружения Еревану. Как пояснил Пашинян газете "Коммерсантъ", речь идет о поставках оружия в кредит. "Это очень важное сотрудничество, и я думаю, у нас в этой сфере не будет никаких проблем", - отметил он.

Правительство Армении одобрило соглашение о предоставлении республике российского кредита в $100 млн на поставки продукции военного назначения из России еще в ноябре 2017 года. Согласно договоренности, ставка по кредиту составляет 3%. Этими средствами Ереван должен воспользоваться в 2018-2022 годах.

Некоторое время спустя в ряде СМИ появилась информация, что Россия может прекратить поставки вооружения из-за напряженности в отношениях Москвы и Еревана.

Но замглавы российского Минобороны Александр Фомин в начале августа 2018 года назвал эти сведения "недостоверными".


Лидия Мисник

Права на данный материал принадлежат Газета.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Армения
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Промтехнологии ГК
Персоны
Путин Владимир
Фомин Александр
Похожие новости
14.12.2018
Военно-техническое сотрудничество между Россией и Индией – важнейший аспект стратегического партнерства
06.09.2017
Испытано Сирией, заверено «Патриотом»
24.08.2017
Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
09.06.2015
Перезагрузка "Суперджета": почему самолет "Сухого" приносит одни убытки
11.09.2012
«Без этого нельзя сделать отрасль эффективной»
3 комментария
№1
25.10.2019 08:27
Нужно  в ответ аннулировать кредит Армении на 200 млн. Долларов  выданный для закупки вооружений в России и вывести в Россию уже поставленные вооружения в рамках кредита. Если с вывозом проблемы, то нужно передать эти вооружения под контроль Российских военных на  базе в Гюмри.
0
Сообщить
№2
25.10.2019 09:39
Цитата, q
Нужно  в ответ аннулировать кредит Армении на 200 млн. Долларов  выданный для закупки вооружений в России и вывести в Россию уже поставленные вооружения в рамках кредита. Если с вывозом проблемы, то нужно передать эти вооружения под контроль Российских военных на  базе в Гюмри.
Ага, и через год Армения заговорит о вступлении в НАТО. Тут в лоб нельзя, тоньше надо. Но наказать конечно стоит.
0
Сообщить
№3
25.10.2019 11:59
Цитата, MaoDz сообщ. №2
Ага, и через год Армения заговорит о вступлении в НАТО. Тут в лоб нельзя, тоньше надо. Но наказать конечно стоит.
Заговорит так или иначе. Сколько зверька не корми, а он в лес смотрит.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.10 12:03
  • 1
Ракеты наготове: почему США не нападут на Россию
  • 25.10 11:59
  • 3
Сорвали тендер: Россия направит Армении ноту протеста
  • 25.10 11:55
  • 3
Спецназ ЮВО получил снайперские винтовки СВД-М и АСВК-М "Корд-М"
  • 25.10 10:26
  • 8
Крупнейший зарубежный заказчик SSJ 100 - мексиканская InterJet откажется от восьми дополнительных самолетов - газета
  • 25.10 09:29
  • 1
Попытки реинкарнации в России чешского самолета L-610
  • 25.10 09:24
  • 1
Родина легендарного "Антонова" намерена закупать самолеты в Бразилии
  • 25.10 07:50
  • 5
Россия поставит в Африку вооружение на более чем 4 млрд долларов
  • 25.10 07:40
  • 4
Су-57 отложили на потом
  • 25.10 07:08
  • 4
Россия похвалилась "летающим с нарушением законов аэродинамики" самолетом
  • 25.10 06:16
  • 1
Объем заказов стран Африки южнее Сахары на российское оружие достиг $2 млрд
  • 25.10 01:35
  • 10
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 24.10 23:41
  • 35
Южная Корея показала перспективный стелс-танк нового поколения NGMBT
  • 24.10 23:39
  • 13
Роскосмос все же продолжит работу над ракета-носителем "Иртыш"
  • 24.10 22:59
  • 2
Корветы проекта 22160 будут определять цели для комплексов "Бастион"
  • 24.10 22:53
  • 1
Костин считает, что вопрос списания кредитов ОПК может повлиять на прибыль ВТБ