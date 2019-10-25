Сорвали тендер: Россия направит Армении ноту протеста

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

Москва собирается направить Еревану ноту протеста из-за срыва армянской стороной тендера на поставку оружия из России, сообщают СМИ. Речь идет о военной технике на сумму в несколько миллионов долларов. По словам представителя российской компании, тендер закрыли без объяснения причин, а само предприятие оказалось в черном списке.

Россия собирается направить Армении ноту протеста из-за того, что Ереван сорвал оружейный тендер, в котором участвовала российская компания ORSIS. Москва попросит урегулировать данную ситуацию министра обороны этой страны Давида Тонояна, указано в документе, копия которого находится в распоряжении РИА "Новости".

Источник агентства, знакомый с ситуацией, утверждает, что нота уже поступила в МИД РФ и в ближайшее время ее по дипломатическим каналам передадут армянской стороне.

Документ подписан заместителем главы Минпромторга России Олегом Рязанцевым 22 октября 2019 года и адресован Давиду Тонояну. В ноте указано, что заявка на участие ORSIS в тендере была отклонена "без веских оснований", а сама компания "немотивированно включена в список недобросовестных поставщиков" Вооруженных сил Армении.

Российская сторона назвала неправомерным обращение минобороны Армении в банк с требованием оплаты банковской гарантии участия в тендере. Как отметили в документе, по закону компания должна была выплатить такую компенсацию, если бы она выиграла тендер и сама отказалась от подписания контракта.

"Прошу вас рассмотреть сложившуюся ситуацию и дать указания о принятии мер, направленных на ее урегулирование", - написали в ноте.

ORSIS - часть группы "Промтехнологии" - в течение нескольких лет поставляла Еревану оружие, патроны и оптику. В мае этого года оборонное ведомство Армении впервые в своей истории объявило конкурс на поставку республике военной техники на сумму в несколько миллионов долларов. Квалификационные требования смогла удовлетворить только ORSIS.

Но вскоре оказалось, что тендер закрыли без объяснения причин, из-за чего компания обратилась в апелляционную комиссию и к юристу, представляющему ее интересы в Армении, и подала иск.

"Мы обратились в апелляционную комиссию - дозапрашивали документы, которые уже вообще не имели прямого отношения к тендеру, и в последний момент объявили, что нет нескольких документов, которые мы на самом деле предоставляли. Причем на протокол апелляционной комиссии поставили гриф "совершенно секретно", хотя сам тендер был закрытый, но несекретный", - рассказал РИА "Новости" представитель ORSIS.

По его словам, после срыва тендера в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе". Позже эту информацию официально подтвердили в армянском военном ведомстве.

Как сообщили в компании, теперь она находится в черном списке. "В [армянском военном] ведомстве заявили, что мы не предоставили необходимые документы, что не соответствует действительности. После чего мы в течение нескольких недель давали всю информацию, которую официально запрашивало Минобороны у наших контрагентов. В итоге нам было объявлено, что мы якобы не предоставили акты приема-передачи по некоторым позициям", - сказал представитель ORSIS.

Он не исключил, что сложившаяся ситуация может грозить срывом проекта строительства патронного завода в Армении. Планировалось, что это предприятие будет создано на российские инвестиции: речь шла о сумме в несколько миллионов долларов.

При этом еще в прошлом году в ходе встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна стороны договорились планомерно продолжать поставки российского вооружения Еревану. Как пояснил Пашинян газете "Коммерсантъ", речь идет о поставках оружия в кредит. "Это очень важное сотрудничество, и я думаю, у нас в этой сфере не будет никаких проблем", - отметил он.

Правительство Армении одобрило соглашение о предоставлении республике российского кредита в $100 млн на поставки продукции военного назначения из России еще в ноябре 2017 года. Согласно договоренности, ставка по кредиту составляет 3%. Этими средствами Ереван должен воспользоваться в 2018-2022 годах.

Некоторое время спустя в ряде СМИ появилась информация, что Россия может прекратить поставки вооружения из-за напряженности в отношениях Москвы и Еревана.

Но замглавы российского Минобороны Александр Фомин в начале августа 2018 года назвал эти сведения "недостоверными".

Лидия Мисник