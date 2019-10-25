В КБ "Сухого" раскрыли истинный облик серийного ударного "Охотника"

Серийный облик новейшего тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник" будет отличаться от облика прототипа, испытания которого проводятся в настоящее время. Об этом сообщил сотрудник КБ Сухого.

модель беспилотника С-70 "Охотник" на МАКС-2019 Источник изображения: https://www.facebook.com/muxel.aero

По его словам, облик серийного "Охотника" можно было увидеть на выставке "МАКС-2019", где демонстрировалась модель беспилотника с плоским соплом и без выступающих деталей. Такая конфигурация значительно снижает заметность аппарата. Беспилотник, который в настоящее время проходит испытания - это образец-демонстратор для отработки заложенных в него характеристик.

Тот прототип, что летает в паре с Су-57 - образец-демонстратор, построенный для отработки летных характеристик и системы автоматического управления на взлете и посадке. Изделие, представленное в модели - это, естественно, развитие темы образца демонстратора, только уже в виде, пригодном для серийного производства и эксплуатации по задачам Министерства обороны

- приводит ТК "Звезда" слова сотрудника КБ "Сухого".

Также в КБ пояснили, что название "Охотник" - это не название беспилотника, а название программы, в рамках которой он создается. Тоже самое и с номером 70 (С-70). Цифра 7 обозначает номер темы в конструкторском бюро. В тоже время цифра 7 является счастливой для КБ и созданных им самолетов.

Это (название "Охотник"- прим.) в определенной степени символизм с точки зрения тех задач, которые ему предстоит выполнять в будущем. С-70 - это тоже определенный символизм, не считая того, что это порядковый номер темы в конструкторском бюро. Цифра 7 вообще достаточно счастливая для самолетов ОКБ "Сухого", самолетов Су-7, Су-17, Су-27, Су-57

- пояснил он.

Беспилотный летательный аппарат С-70 "Охотник" выполнен по схеме "летающее крыло". В его конструкции использованы специальные материалы и покрытия, многократно снижающие ЭПР, что делает его фактически незаметным для систем ПВО противника.

Взлетная масса С-70 составляет порядка 20 тонн. БПЛА предназначен как для ведения разведки, так и для ударных миссий. При выполнении последних "Охотник" может наносить удары по укрепленным объектам и бронетехнике противника, включая танки и бронетранспортёры.

Напомним, перспективный ударный дрон С-70 "Охотник" впервые поднялся в небо 3 августа. Беспилотник предназначен для совместной работы с истребителем пятого поколения Су-57. При создании "Охотника" использованы многие технологии самолета и как минимум один Су-57 работает по программе совместных испытаний с С-70.