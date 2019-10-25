В Конгрессе США новейший авианосец "Форд" назвали баржей за миллиарды долларов

USS Gerald R. Ford (CVN-78) может быть не готов к оперативному развертыванию до 2024 года, что еще больше осложняет ставшие хроническими проблемы американского флота, касающиеся готовности АУГ на Восточном побережье. Об этом сообщает издание USNI News.

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Первоначально введение в строй "Форда" было запланировано на 2018 год, но этот график не был соблюден из-за задержек в разработке новых технологий, которые должны были быть востребованы на новейшем авианосце. Прогноз о более поздней дате развертывания прозвучал во вторник на слушаниях в Конгрессе США.

Первоначальное развертывание предполагалось в 2018 году, а теперь в своих лучших прогнозах мы смотрим на 2024 год?

- спросила член палаты представителей Элейн Лурия.

Я думаю, мы справимся с этим. Мы постараемся сжать сроки, насколько это возможно, и я думаю, что мы справимся с этим

- ответил глава Командования морских систем ВМС вице-адмирал Том Мур.

Лурия, бывший морской офицер, засыпала его вопросами, связанными с отсутствием у флота готовых к развертыванию авианосцев на восточном побережье. С ее слов, "Форд" в настоящее время представляет собой баржу, обошедшуюся в миллиарды долларов.

Это атомная плавучая причальная баржа стоимостью $13 млрд

- заявила конгрессвумен.