А как же без полиэтиленовой пленки?

Почему полиэтиленовая пленка так востребована практически во всех отраслях хозяйствования: на производстве, строительстве, сельском хозяйстве, в быту и т.д.? Ответ - она:

прочная;

надежно защищает от влаги, загрязнений, механической деструкции, воздействия многих агрессивных веществ;

большинство видов высшей степени прозрачности и не мешает визуализации упакованного или укрытого предмета (объекта);

долговечна;

удобна в применении;

устойчива к перепадам температуры и пр.

Различия в составе, технологии изготовления добавляют определенных свойств и разграничивают области применения.

Прозрачная, темная и другие

Не обойтись без полиэтиленовой пленки при обустройстве теплиц, парников, оранжерей и других укрытий. В состав таких полотен вводят светостабилизаторы и светопреобразователи. Даже если материал армированный, он пропускает свет и не ограничивает доступ ультрафиолетовых лучей к растениям. Можно выбрать желто-зеленую ПЭ-пленку. Она специально окрашена в благоприятный, для развития поросли, цвет. Рулоны с армировочной нитью предполагают многолетнее использование, так как при повреждении легко ремонтируются.

Для мульчирования грядок подойдет черное или темно-серое полотно из второсортного сырья. Его также применяют в качестве гидро- и теплоизоляции при строительстве сооружений, водоемов, дорожек и др. Ним защищают от коррозии, грязи, пыли продукцию на складах, при перевозке.

Особый вид материала используется для упаковывания непищевых продуктов, полиграфии, медикаментов, товаров народного потребления и пр. Здесь подходят термоусадочные рулоны из высокосортного сырья. Они более экологичны, чем технические и тепличные. Прозрачные и удобные при паковании, не добавляют вес продукции, предоставляют полный визуальный обзор запакованного изделия.

Выбирай то, что нужно

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