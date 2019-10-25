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25.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Назван объем поставок российского оружия странам юга Африки

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Боевая машина пехоты БМП-3
Боевая машина пехоты БМП-3.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

Объем портфеля заказов африканских стран, расположенных южнее Сахары на российскую оборонную продукцию превысил 2 млрд долларов, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Более 2 млрд долларов из общего портфеля заказов африканских государств, объем которого составляет 14 млрд [долларов], приходится на страны [Африки] южнее Сахары", – передает ТАСС слова Шугаева в ходе саммита и международного экономического форума "Россия – Африка"

Он добавил, что военно-техническое сотрудничество со странами Африки развивается динамично в течение последних пяти лет.

"На государства этого региона ежегодно приходится 30-40% оружейного экспорта России", – сказал глава ФСВТС.

По словам Шугаева, положительную динамику взаимодействию на международном уровне придает увеличение контактов на всех уровнях, в том числе встречи глав государств.

"Продолжается работа по наращиванию взаимодействия в многостороннем формате", – отметил он.

Шугаев сообщил, что страны, расположенные на севере Африки, интересуются танками Т-90С/МС и боевыми машинами пехоты БМП-3. Также она заинтересованы в покупке зенитных ракетных систем С-300ПМУ2 "Фаворит", зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" изенитных ракетных комплексов "Бук- М2Э" и "Тор-М2К".

Государства региона также интересуются военно-морской техникой, в том числе ракетными комплексами "Бастион-Э" и десантными катерами БК-10 и БК-16, широким спектром авиационной техники, а также средствами радиоэлектронной борьбы и противотанковыми ракетными комплексами, добавил глава ФСВТС.

В странах Африки южнее Сахары наибольшим спросом пользуются вертолеты Ми, самолеты Су и МиГ, ЗРПК "Панцирь- С1", ЗРК "Тор-М2Э", ПТРК "Корнет-Э", бронетехника и стрелковое вооружение.

По его словам, Россия и ЮАР намерены совместно разрабатывать и выпускать вооружение и военную технику.

"Имеются перспективные проекты взаимодействия в области совместной разработки и производства вооружений и военной техники как для национальных вооруженных сил наших государств, так и в интересах третьих стран", – ответил Шугаев на соответствующий вопрос.

Напомним, в среду гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что Россия по итогам года планирует поставить в Африку вооружения на 4 млрд долларов.



Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
ЮАР
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Tор-М2
Бастион
БМП-3
Корнет
Корнет-Э
С-300
С-300П
С-300ПМУ-2
Т-90 "Владимир"
Компании
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Михеев Александр
Шугаев Дмитрий
Проекты
Бук ЗРК
Тор ЗРК
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