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25.10.2019
Военно-промышленный курьер

Родина легендарного "Антонова" намерена закупать самолеты в Бразилии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президент Украины Владимир Зеленский заинтересовался покупкой бразильских военных самолетом.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Twitter президент Бразилии Жаир Болсонару.

"Украинский президент заинтересовался покупкой самолетов Super Tucano", - написал глава латиноамериканского государства.

Также он отметил, что рассматривается возможность поставки на Украину военно-транспортных самолетов Embraer KC-390.

Регнум отмечает, что самолет EMB-314 Super Tucano изначально был разработан как учебный. Позже его доработали до боевого штурмовика. Данная модель применялась в Колумбии для борьбы с партизанским движением. Super Tucano также закупают США для борьбы с боевиками в Афганистане.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Бразилия
Колумбия
США
Украина
Продукция
EMB-314
KC-390
Компании
Embraer
Антонов ГП
Проекты
Военные учения
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1 комментарий
№1
25.10.2019 09:24
Говорим об Украине, а на себя посмотреть слабо, правительство, дало разрешение Аэрофлоту на приобретение  100 самолётов за рубежом, Боингов и Айрбасов. Вот конкретный пример двойных стандартов и беспринципного отношения к своей промышленности и экономики. Сказки рассказывать и втюхивать их в сми это не самолёты строить.
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