Родина легендарного "Антонова" намерена закупать самолеты в Бразилии
Источник изображения: vpk-news.ru
Президент Украины Владимир Зеленский заинтересовался покупкой бразильских военных самолетом.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Twitter президент Бразилии Жаир Болсонару.
"Украинский президент заинтересовался покупкой самолетов Super Tucano", - написал глава латиноамериканского государства.
Также он отметил, что рассматривается возможность поставки на Украину военно-транспортных самолетов Embraer KC-390.
Регнум отмечает, что самолет EMB-314 Super Tucano изначально был разработан как учебный. Позже его доработали до боевого штурмовика. Данная модель применялась в Колумбии для борьбы с партизанским движением. Super Tucano также закупают США для борьбы с боевиками в Афганистане.
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1 комментарий
№1
Виктор Макаров
25.10.2019 09:24
Говорим об Украине, а на себя посмотреть слабо, правительство, дало разрешение Аэрофлоту на приобретение 100 самолётов за рубежом, Боингов и Айрбасов. Вот конкретный пример двойных стандартов и беспринципного отношения к своей промышленности и экономики. Сказки рассказывать и втюхивать их в сми это не самолёты строить.
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