Родина легендарного "Антонова" намерена закупать самолеты в Бразилии

Президент Украины Владимир Зеленский заинтересовался покупкой бразильских военных самолетом.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Twitter президент Бразилии Жаир Болсонару.

"Украинский президент заинтересовался покупкой самолетов Super Tucano", - написал глава латиноамериканского государства.

Также он отметил, что рассматривается возможность поставки на Украину военно-транспортных самолетов Embraer KC-390.

Регнум отмечает, что самолет EMB-314 Super Tucano изначально был разработан как учебный. Позже его доработали до боевого штурмовика. Данная модель применялась в Колумбии для борьбы с партизанским движением. Super Tucano также закупают США для борьбы с боевиками в Афганистане.