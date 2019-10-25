Армения "кинула" российскую компанию в тендере на поставку стрелкового оружия

Россия направит Армении ноту протеста в связи со срывом тендера на поставку оружия, в котором принимала участие российская компания ORSIS.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию документа, поступившего в распоряжение агентства.

Согласно информации, нота от 22 октября адресована министру обороныАрменииДавиду Тонояну. В документе, подписанном заместителем главы Минпромторга России Олегом Рязанцевым, говорится, что заявка ORSIS была отклонена без веских на то оснований, и армянская сторона безосновательно внесла фирму в список недобросовестных поставщиков. В связи с этим российская сторона обращается к главе военного ведомства республики с просьбой разобраться в ситуации.

По данным агентства, в настоящее время нота находится в Министерстве иностранных дел России, вскоре её передадут в Ереван по дипломатическим каналам.

Речь идет о тендере на поставку оружия на сумму в несколько млн долларов, который должен был проходить этим летом. Минобороны Армении отменило заявку ORSIS на участие в конкурсе по причине "неуплаты банковской гарантии". В связи со срывом тендера Следственный комитет Армении ведет расследование уголовного дела о халатном отношении к выполнению должностных обязанностей.

Компания ORSIS входит в группу "Промтехнологии". Она занимается производством и поставками стрелкового оружия, патронов и специальной оптики.