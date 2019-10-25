Словенская компания Pipistrel завершила поставки ВС Индии УТС Virus SW 80 "GARUD"

ЦАМТО, 24 октября. Словенская компания-производитель легких самолетов Pipistrel объявила о завершении поставок Вооруженным силам Индии 194 сверхлегких учебно-тренировочных самолетов Virus SW 80 "GARUD".

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2015 года словенская компания Pipistrel выиграла тендер на поставку ВС Индии 194 УТС Virus SW 80 "GARUD". Контракт предусматривал поставку 194 самолетов Военно-воздушным силам, Военно-морским силам и Национальному кадетскому корпусу (NCC) Индии в течение трех лет партиями по 6-7 машин в месяц. Контракт включал опцион на поставку дополнительно 100 машин (пока не реализован).

Первая партия самолетов была поставлена в августе 2016 года. В общей сложности ВВС получили 72 самолета, ВМС Индии – 12 самолетов, Национальный кадетский корпус – 110 самолетов.

Поставки были осуществлены на 85 различных объектов на территории Индии, где сотрудники партнера Pipistrel – компании Skytec Solutions – выполнили обратную сборку, испытали и передали платформы конечному пользователю. Кроме того, по данным компании, было проведено обучение летного и технического персонала.

Максимальная взлетная масса двухместного УТС Virus SW 80 "GARUD" составляет 472,5 кг. Он оснащен двигателем Rotax 912 UL2 (80 л.с.) и развивает скорость более 220 км/ч.

Дальность полета – свыше 1500 км, продолжительность полета – до 3 часов. Самолеты для ВС Индии были оборудованы запрошенными заказчиком опциями и аварийной парашютной системой спасения.