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25.10.2019
Российская газета

Бомбардировщик B-52 отработал атаку на Балтфлот

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Бомбардировщик B-52
Американский стратегический бомбардировщик B-52.
Источник изображения: U.S. Air Force/Wikimedia.org

Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress отработал нанесение удара по базе Балтфлота под Калининградом.

Взлетевший с британской авиабазы Файрфорд самолет с бортовыми номером 61-0025 и позывным Brig01 пересек Северное и Балтийское моря, развернулся над Литвой и сымитировал атаку Калининградской области, следует из данных сервиса мониторинга воздушного движения PlaneRadar.

Бомбардировщик 1960 года выпуска находился на высоте шести километров и двигался со скоростью 662 километра в час с небольшим снижением. Ранее другой B-52 сымитировал бомбардировку Крыма - не заходя, впрочем, в воздушное пространство РФ. Его сопровождал истребитель Су-27 из состава дежурных сил ВКС России. В Пентагоне провокацию над Черным морем объяснили "проверкой интеграции и взаимодействия с европейскими союзниками".


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Литва
Россия
США
Продукция
B-52
Су-27
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