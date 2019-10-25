Бомбардировщик B-52 отработал атаку на Балтфлот

Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress отработал нанесение удара по базе Балтфлота под Калининградом.

Взлетевший с британской авиабазы Файрфорд самолет с бортовыми номером 61-0025 и позывным Brig01 пересек Северное и Балтийское моря, развернулся над Литвой и сымитировал атаку Калининградской области, следует из данных сервиса мониторинга воздушного движения PlaneRadar.

Бомбардировщик 1960 года выпуска находился на высоте шести километров и двигался со скоростью 662 километра в час с небольшим снижением. Ранее другой B-52 сымитировал бомбардировку Крыма - не заходя, впрочем, в воздушное пространство РФ. Его сопровождал истребитель Су-27 из состава дежурных сил ВКС России. В Пентагоне провокацию над Черным морем объяснили "проверкой интеграции и взаимодействия с европейскими союзниками".

Антон Валагин