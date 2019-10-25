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25.10.2019
Lenta.ru

В России испугались латвийской микроэлектроники в ядерной "Булаве"

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Источник изображения: Кадр: Defense Daily / YouTube

В межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) Р-30 "Булава-30", предназначенных для размещения на российских подводных лодках проекта 955 "Борей", использовались микросхемы, поставляемые из Латвии и производимые на бывшем рижском производственном объединении "Альфа". Об этом в беседе с "Военно-промышленным курьером" упомянул депутат Госдумы III и IV созывов Виктор Алкснис.

Выпускник Рижского высшего военного авиационного инженерного училища летчиков рассказал, как 15 лет назад попросил прокомментировать это тогдашнего министра обороны Сергея Иванова. "Ведь Латвия — член НАТО, то есть является нашим вероятным противником, и неизвестно, какие "закладки" могут присутствовать во вражеских микросхемах. В ответ министр лишь развел руками", — сказал Алкснис.

В июне The National Interest написал, что точности Р-30 "Булава-30", предназначенных для размещения на российских подводных лодках проекта 955 "Борей", недостаточно для применения оружия в рамках сценария "первого удара", предполагающего, в частности, уничтожение шахтных пусковых установок американских МБР LGM-30 Minuteman.

В декабре 2018 года член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Константина Циолковского, доктор технических наук Игорь Гладков заявил, что большое число опытных пусков ракеты Р-30 "Булава" объясняется несовершенством российских средств траекторных измерений, оборудование для которых производилось Украиной.

В том же месяце генеральный конструктор Р-30 "Булава-30" и Московского института теплотехники, академик Российской академии наук, доктор технических наук и автор книги "Русь на колени не поставить…" Юрий Соломонов, отвечая на вопрос о готовности Польши и Литвы разместить у себя американские ракеты средней дальности, назвал эти государства "паразитами".

МБР Р-30 "Булава-30" разработана Московским институтом теплотехники для вооружения ракетоносцев проекта 955 "Борей". Испытания оружия начались в 2004 году. Из 33 пусков ракеты с атомных подводных лодок семь признаны неудачными, а два — частично неудачными.

Следующий пуск Р-30 "Булава-30" "пройдет под елочку" с подлодки "Князь Владимир" проекта 955А.

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