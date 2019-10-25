Поражение курдского "Хаммера" из ПТРК попало на видео

Бойцы протурецких формирований, действующих на севере Сирии, уничтожили бронеавтомобиль "Хаммер", использовавшийся курдскими ополченцами в боях за город Эйн-Иса. Как утверждает сербское издание Mars.online, был применен советский противотанковый комплекс "Конкурс". В сеть попало видео поражения машины.

Источник изображения: topwar.ru

Свыше десяти дней между так называемой Сирийской свободной армией, поддерживаемой Анкарой, и курдским демократическим фронтом велись бои. Отмечаются потери с обеих сторон. До прекращения огня, о котором в среду распорядился Рейджеп Эрдоган, наблюдалось повышение интенсивности применения управляемых противотанковых ракет, что привело к увеличению потерь в бронетехнике. Одно из наиболее востребованных изделий такого типа в сирийской войне - ракетная система советского производства "Конкурс".

"Конкурс" ведет огонь управляемой 135-мм ракетой. В зависимости от времени суток, диапазон эффективной стрельбы колеблется от 3500 до 4000 метров. ПТУР оснащена 2,7-килограммовой боеголовкой кумулятивного типа. Она способна пробить примерно 250 мм брони под углом до 60 градусов. Для поражения танков с усиленной защитой разработана тандемная кумулятивная ракета 9М113М.

Как отмечает Mars.online, после тяжелых потерь в бронетехнике, вызванных, в частности, применением "Конкурса", сирийские военные начали "модернизировать" свои танки различными, часто примитивными методами, что несколько уменьшило потери.

Ситуация полностью изменилась после вмешательства российской армии, так как сирийцы начали осуществлять более серьезную модернизацию брони своей техники. Все это привело к резкому сокращению потерь

- указывает Mars.online.

На самом деле, кадры не дают точного представления о ПТРК. Если учесть, что удар наносили протурецкие силы, они вполне могли использовать противотанковый комплекс турецкого производства. Например, OMTAS (UMTAS) от Roketsan. Изначально он создавался как ПТРК воздушного базирования (как вооружение вертолётов), но затем появились и версии для наземного боя с уменьшенными вариантами ПТУР.

На кадрах видно, как после попадания ракеты в бронемашину, техника загорается и из неё начинают выбегать люди. Одежда одного из членов экипажа объята пламенем.