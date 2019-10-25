Войти
25.10.2019
Военное обозрение

Поражение курдского "Хаммера" из ПТРК попало на видео

427
0
0

Бойцы протурецких формирований, действующих на севере Сирии, уничтожили бронеавтомобиль "Хаммер", использовавшийся курдскими ополченцами в боях за город Эйн-Иса. Как утверждает сербское издание Mars.online, был применен советский противотанковый комплекс "Конкурс". В сеть попало видео поражения машины.

Источник изображения: topwar.ru

Свыше десяти дней между так называемой Сирийской свободной армией, поддерживаемой Анкарой, и курдским демократическим фронтом велись бои. Отмечаются потери с обеих сторон. До прекращения огня, о котором в среду распорядился Рейджеп Эрдоган, наблюдалось повышение интенсивности применения управляемых противотанковых ракет, что привело к увеличению потерь в бронетехнике. Одно из наиболее востребованных изделий такого типа в сирийской войне - ракетная система советского производства "Конкурс".

"Конкурс" ведет огонь управляемой 135-мм ракетой. В зависимости от времени суток, диапазон эффективной стрельбы колеблется от 3500 до 4000 метров. ПТУР оснащена 2,7-килограммовой боеголовкой кумулятивного типа. Она способна пробить примерно 250 мм брони под углом до 60 градусов. Для поражения танков с усиленной защитой разработана тандемная кумулятивная ракета 9М113М.

Как отмечает Mars.online, после тяжелых потерь в бронетехнике, вызванных, в частности, применением "Конкурса", сирийские военные начали "модернизировать" свои танки различными, часто примитивными методами, что несколько уменьшило потери.

Ситуация полностью изменилась после вмешательства российской армии, так как сирийцы начали осуществлять более серьезную модернизацию брони своей техники. Все это привело к резкому сокращению потерь

- указывает Mars.online.

На самом деле, кадры не дают точного представления о ПТРК. Если учесть, что удар наносили протурецкие силы, они вполне могли использовать противотанковый комплекс турецкого производства. Например, OMTAS (UMTAS) от Roketsan. Изначально он создавался как ПТРК воздушного базирования (как вооружение вертолётов), но затем появились и версии для наземного боя с уменьшенными вариантами ПТУР.

На кадрах видно, как после попадания ракеты в бронемашину, техника загорается и из неё начинают выбегать люди. Одежда одного из членов экипажа объята пламенем.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сербия
Сирия
Турция
Продукция
9М113
HMMWV
Конкурс
Компании
Roketsan
Персоны
Эрдоган Реджеп
Похожие новости
09.10.2018
Parlamentni listy (Чехия): Третья мировая война? Тереза Спенцерова предметно и ясно говорит об угрозах ударов США по России
05.02.2018
Эрдоган рассказал о причинах покупки комплексов С-400 у России
26.06.2017
Америка вооружала террористов в Сирии (The American Conservative, США)
10.05.2017
В Стамбуле открылась международная выставка вооружений IDEF-2017
24.06.2013
Эксперты объяснили появление российских ПТРК у сирийских боевиков
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.10 12:03
  • 1
Ракеты наготове: почему США не нападут на Россию
  • 25.10 11:59
  • 3
Сорвали тендер: Россия направит Армении ноту протеста
  • 25.10 11:55
  • 3
Спецназ ЮВО получил снайперские винтовки СВД-М и АСВК-М "Корд-М"
  • 25.10 10:26
  • 8
Крупнейший зарубежный заказчик SSJ 100 - мексиканская InterJet откажется от восьми дополнительных самолетов - газета
  • 25.10 09:29
  • 1
Попытки реинкарнации в России чешского самолета L-610
  • 25.10 09:24
  • 1
Родина легендарного "Антонова" намерена закупать самолеты в Бразилии
  • 25.10 07:50
  • 5
Россия поставит в Африку вооружение на более чем 4 млрд долларов
  • 25.10 07:40
  • 4
Су-57 отложили на потом
  • 25.10 07:08
  • 4
Россия похвалилась "летающим с нарушением законов аэродинамики" самолетом
  • 25.10 06:16
  • 1
Объем заказов стран Африки южнее Сахары на российское оружие достиг $2 млрд
  • 25.10 01:35
  • 10
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 24.10 23:41
  • 35
Южная Корея показала перспективный стелс-танк нового поколения NGMBT
  • 24.10 23:39
  • 13
Роскосмос все же продолжит работу над ракета-носителем "Иртыш"
  • 24.10 22:59
  • 2
Корветы проекта 22160 будут определять цели для комплексов "Бастион"
  • 24.10 22:53
  • 1
Костин считает, что вопрос списания кредитов ОПК может повлиять на прибыль ВТБ