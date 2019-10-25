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25.10.2019
Военное обозрение

Общеевропейский ударный дрон оказался "на вес золота"

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Генеральная дирекция по вооружению (DGA) Минобороны Франции считает, что сумма средств, необходимых для реализации программы Eurodrone, слишком велика. В связи с этим DGA не намерена вкладываться в разработку будущего общеевропейского ударного беспилотного летательного аппарата. Об этом заявил представитель данного ведомства Жоэль Барре.

Источник изображения: topwar.ru

С его слов, счет, выставленный промышленниками, является чрезмерным.

Мы не согласны с озвученной ценой

- отметил Барре, комментируя совместный проект, в котором сообща принимают участие Германия, Испания, Франция и Италия.

На этом фоне ожидаются переговоры. Впрочем, их результат спрогнозировать сложно. В этой связи контракт, предусматривающий создание БПЛА, подвисает в воздухе. Как было решено в 2017 году, беспилотник должен быть оснащен двумя двигателями, что делает его тяжелее и дороже. Однако подход к силовой установке меняться не будет.

Сейчас речь идет о вложении в программу создания ударного дрона 2 млрд евро, что в два раза превышает стоимость предыдущего проекта. В итоге новый БПЛА оказывается буквально "на вес золота". При этом Eurodrone, первый полет которого ожидается в 2025 году, вряд ли получит выход на мировые рынки, так как конкуренцию здесь ему составит такой "продукт" как американский MQ-9 Reaper. Свою нишу на мировом рынке пытаются занять и китайские производители.

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Страны
Германия
Испания
Италия
Китай
США
Франция
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
БПЛА
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