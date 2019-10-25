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25.10.2019
Известия.ru

В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

США не рассматривают планов нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил. Об этом пишет "РИА Новости" в четверг, 24 октября, со ссылкой на китайское издание Sohu.

В материале говорится, что "если страна обладает стратегическими ядерными силами, то она считается гегемоном, и поэтому их еще называют "секретом обеспечения мира".

Автор статьи указывает, что Вашингтон по-прежнему опасается Россию, несмотря на распад СССР и многократное уменьшение бюджета на оборону.

Российские стратегические ядерные силы пребывают в полной боевой готовности, что "вынуждает американцев держать порох сухим", считает журналист.

Американское издание The National Interest ранее рассказало, что у России есть "настоящее оружие Судного дня", подразумевая под ним атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий".

В апреле немецкое издание Stern выразило беспокойство из-за новой российской подводной лодки "Белгород" и российских торпед "Судного дня".

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Китай
Россия
США
Продукция
Юрий Долгорукий
Проекты
Ядерный щит
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