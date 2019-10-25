Войти
25.10.2019
Российская газета

Минобороны восстановило в Крыму подземное хранилище

562
0
+2
Источник изображения: Михаил Мокрушин / РИА Новости

1 декабря военные введут в эксплуатацию в Крыму уникальное подземное хранилище горюче-смазочных материалов. В вырубленной в скале штольне моряки будут складировать тысячи тонн солярки, бензина, различных масел, необходимых для нормальной эксплуатации боевых кораблей, авиации и береговых сил ЧФ. Размеры этого подземного склада таковы, что туда свободно поместится содержимое более чем семи железнодорожных эшелонов.

Хранилище военные моряки использовали с 70-х годов прошлого столетия. Однако после того как полуостров отошел Украине, уникальный подземный склад оказался никому не нужным. Примерно то же самое, напомним, случилось с вырубленной в скале базой подводников в Балаклаве. Лишь после "крымской весны" восстановлением хранилища вплотную занялось российское министерство обороны.

Замглавы ведомства генерал армии Дмитрий Булгаков, побывавший на пережившем второе рождение объекте, рассказал, какой огромный объем работ пришлось там выполнить. По его словам, в подземном хранилище помимо прочего провели ремонт железобетонных оснований, установили системы антикоррозийной защиты, а стенки резервуара для ГСМ обшили новым листовым металлом.

Теперь крымский военный склад имеет новую систему пожаротушения, насосно-фильтрационное оборудование. Там заменили технологический трубопровод и установили современную аппаратуру комплексной безопасности. Дмитрий Булгаков особо подчеркнул, что при восстановительных операциях были использованы оборудование и материалы, изготовленные в России по программе импортозамещения.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Булгаков Дмитрий
Похожие новости
12.09.2018
Центр против востока России. Какими станут самые масштабные маневры "Восток-2018"
30.05.2017
Дмитрий Булгаков проинспектировал ход строительства железной дороги в Воронежской области
08.08.2016
Денег нет, но для оборонных предприятий найдутся
22.12.2014
ВПК: расходы на оборонную отрасль не будут сокращены независимо от экономической ситуации
10.01.2013
Назначен новый замминистра обороны
12.09.2011
Генерал армии Николай Макаров высоко оценил качество бронетехники украинского производства
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.10 11:59
  • 3
Сорвали тендер: Россия направит Армении ноту протеста
  • 25.10 11:55
  • 3
Спецназ ЮВО получил снайперские винтовки СВД-М и АСВК-М "Корд-М"
  • 25.10 10:26
  • 8
Крупнейший зарубежный заказчик SSJ 100 - мексиканская InterJet откажется от восьми дополнительных самолетов - газета
  • 25.10 09:29
  • 1
Попытки реинкарнации в России чешского самолета L-610
  • 25.10 09:24
  • 1
Родина легендарного "Антонова" намерена закупать самолеты в Бразилии
  • 25.10 07:50
  • 5
Россия поставит в Африку вооружение на более чем 4 млрд долларов
  • 25.10 07:40
  • 4
Су-57 отложили на потом
  • 25.10 07:08
  • 4
Россия похвалилась "летающим с нарушением законов аэродинамики" самолетом
  • 25.10 06:16
  • 1
Объем заказов стран Африки южнее Сахары на российское оружие достиг $2 млрд
  • 25.10 01:35
  • 10
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 24.10 23:41
  • 35
Южная Корея показала перспективный стелс-танк нового поколения NGMBT
  • 24.10 23:39
  • 13
Роскосмос все же продолжит работу над ракета-носителем "Иртыш"
  • 24.10 22:59
  • 2
Корветы проекта 22160 будут определять цели для комплексов "Бастион"
  • 24.10 22:53
  • 1
Костин считает, что вопрос списания кредитов ОПК может повлиять на прибыль ВТБ
  • 24.10 21:37
  • 2
Беларусь приготовит ответ усилению НАТО у своих границ до конца октября