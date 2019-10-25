Посол РФ: Опасность украинского "Азова" сложно игнорировать уже и в США
Пресс-служба посольства России в США опубликовала заявление посла Анатолия Антонова по поводу ситуации вокруг письма конгрессменов о террористических организациях. Напомним, что несколько дней назад четыре десятка конгрессменов направили в Госдепартамент письмо с инициативой о внесении радикального ультранационалистического украинского формирования "Азов" (запрещён в РФ) наряду с двумя европейскими крайне правыми организациями в список террористических. В письме отмечается то, что спецслужбы США установили факты вербовки "Азовом" иностранных граждан, в том числе граждан США, для осуществления своей экстремистской деятельности.
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Анатолий Антонов отмечает, что письмо конгрессменов заслуживает внимания.
Посол России в Соединённых Штатах:
Разгул праворадикального экстремизма распространился далеко за пределы Украины. Конгресс, по всей видимости, вслед за спецслужбами США начинает осознавать угрозу, которую представляют "Азов" и контактировавшие с ним американцы.
Напомним, что террорист в новозеландском Крайстчерче заявлял о том, что проходил подготовку на Украине, в составе именно "Азова".
Анатолий Антонов отметил, что уже и в США всё сложнее игнорировать опасность, исходящую от экстремистского "Азова".
Антонов:
До Америки уже должна была дойти информация о ползучей реабилитации на Украине пособников Третьего рейха, повинных в массовых убийствах мирного населения (евреев, украинцев, русских, поляков) и советских военнопленных, новости о переименовании улиц в честь преступников, возведении им памятников, преследовании священников канонической православной церкви.
Посол России в США напомнил о посещении украинским премьером концерна откровенно неонацистской музыкальной группы, отрицающей, например, Холокост.
Стоит напомнить, что именно боевики "Азова" активно препятствуют процессу разведения сил и средств в Золотом и Петровском.
Анатолий Антонов отметил, что и в странах Балтии наблюдается тенденция, которая связана с попытками властей героизировать нацистов.
По словам российского посла, на Украине действует и экстремистский сайт "Миротворец", причём под крылом американского сервиса Cloudflare.
Антонов:
Россия ожидает от американских властей и общественности осуждения любых проявлений и поддержки праворадикального экстремизма на Украине.
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