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25.10.2019
Вестник Мордовии

Еще одно фото новейшей колесной САУ 2С43"Мальва" и подробности о БАЗ-6910

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Источник изображения: Фото: Gur Khan attacks! АО "БАЗ"

Новейшая самоходная артиллерийская установка 2С43"Мальва" в последние дни стала одной из самых обсуждаемых новинок российской артиллерии.

В блоге Алексея Хлопотова размещено изображение макета этой боевой машины, на котором можно разглядеть некоторые особенности конструкции. Например, находящийся в задней части массивный упор, который опускается на землю во время стрельбы.

Также на заднем плане видна еще одна машина, по всей видимости, это обычный автомобиль БАЗ-6910, именно на модификации этого шасси и выполнена "Мальва".

Данный вездеход был принят на снабжение Российской армии еще в августе 2004 года. Его снаряженная масса - 21000 кг, а грузоподъемность достигает 19410 кг. Двигатель мощностью 470 л.с. разгоняет его до 80 км/ч.

Источник изображения: Фото: Gur Khan attacks! АО "БАЗ"

Коробка передач - девятиступенчатая, двухпозиционная. Подвеска всех осей - независимая, двухторсионная, с амортизаторами на каждом колесе. Шины - с регулируемым давлением воздуха. Запас хода - 1000 км. Глубина брода -1,4 м.

Машина может эксплуатироваться при температурах от -50 до +50 градусов Цельсия в районах, расположенных на высотах до 3000 м, и при преодолении горных перевалов до 4650 м над уровнем моря.

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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Страны
Россия
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