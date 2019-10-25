Спецназ ЮВО получил снайперские винтовки СВД-М и АСВК-М "Корд-М"

Источник изображения: Фото: МО РФ

Арсенал спецназа ЮВО в Ставропольском крае пополнился новейшими модернизированными образцами стрелкового оружия.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, на вооружение групп специального назначения поступила первая партия модернизованных снайперской винтовки СВД-М и армейской крупнокалиберной снайперской винтовки АСВК-М "Корд-М" калибра 12,7 мм.

Винтовка АСВК-М, входящая в состав перспективной системы экипировки военнослужащих "Ратник", предназначена для поражения легкобронированной техники, различных технических средств и живой силы противника в средствах индивидуальной бронезащиты.

Она позволяет вести эффективную борьбу со снайперами противника, обеспечивать оборону больших территорий, речных и морских побережий от малых судов. Мощный патрон калибра 12,7 мм позволяет поражать цели на дальности до 2000 м, оставаясь вне досягаемости прицельного огня из стрелкового оружия обычных калибров.

Винтовка является неавтоматическим крупнокалиберным оружием магазинной схемы. "Свободно плавающий" ствол установлен так, что по всей длине не соприкасается с другими частями винтовки. Ствол имеет эффективный дульный тормоз-компенсатор активно-реактивного действия. Он уменьшает силу отдачи в 2,5 раза, а также маскирует вспышку огня при выстреле в ночное время.

Кроме того, в разведывательные подразделения мотострелковой дивизии ЮВО получили на вооружение модернизированный автомат Калашникова АК-74М с комплектом модернизации - автомата Калашникова КМ-АК "Обвес", которые отличаются наличием пламегасителя и тактическим фонарем, в отличии от АК-74М для общевойсковых подразделений.

Комплект "Обвес" предусматривает использование новых цевья и крышки ствольной коробки. На автомат теперь монтируется цевьё из стеклонаполненного полиамида, монтироваться фонарь, лазерный целеуказатель и другое совместимое оборудование. АК-74М с комплектом "Обвес" превосходит базовое изделие по ряду параметров, например, приростом кучности в 1,3 раза.

Первые практические занятия спецназовцев с применением нового вооружения будут проведены уже в ближайшее время.