В России раскритиковали Ту-144 и придумали самолет "без окон"

Опускавшийся при посадке для улучшения обзора пилотов "журавлиный нос" был "визитной карточкой" советского Ту-144, однако утяжелял конструкцию данного сверхзвукового пассажирского самолета, заявил РИА Новости научный руководитель Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Сергей Чернышев.

По его словам, массу летательного аппарата увеличивали гидравлические приводы, при помощи которых проводилось управление носовой частью Ту-144. Как пишет агентство, вместо можно сделать самолет с "цельным фюзеляжем без окон, их не будет даже в кабине пилотов".

"В салоне по бокам и на потолке ЖК-экраны. Пассажиры видят, что происходит за бортом благодаря цифровому зрению самолета, чувствуют себя комфортно. Пилоты ведут по приборам, которые сейчас куда совершеннее, чем органы чувств человека. Труба корпуса без вырезов — более прочная, за счет этого мы уменьшим толщину стенок и снизим вес конструкции", — сказал специалист.

Согласно проекту, подготовленному при участии Чернышева, российский сверхзвуковой самолет предлагается оснастить крылом "в виде двойного поперечного V", а не треугольным крылом большой стреловидности, как Ту-144. По словам научного руководителя ЦАГИ, в самолете будущего может отпасть потребность в пилотах. Двигатель российского сверхзвукового самолета предлагается создавать на основе ПД-14.

В июле стало известно, что российская корпорация "Иркут" через "Объединенную авиастроительную корпорацию" (входит в "Ростех") закажет у американской компании United Technologies 40 двигателей для 20 самолетов МС-21.

В марте генеральный директор Всероссийского института авиационных материалов (ВИАМ) академик Российской академии наук (РАН) Евгений Каблов заявил, что российский турбовентиляторный двигатель ПД-14, предназначенный для ближне-среднемагистрального самолета МС-21 ("Магистральный самолет XXI века"), "только сравнительно недавно был разработан и создан" и является "совершенно выдающимся".

В октябре 2000 года Немецкий музей авиации (Мюнхен) за полмиллиона долларов купил один из Ту-144 — первых в мире сверхзвуковых пассажирских лайнеров.