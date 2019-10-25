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25.10.2019
bmpd.livejournal.com

Франция приостановила экспорт вооружений в Турцию

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Как сообщает Michel Cabirol в статье "La France a suspendu 500 licences d'exportations d'armes vers la Turquie", опубликованной французским изданием La Tribune, объем французского экспорта вооружений в Турцию в последние годы составляет 50 млн евро. Впрочем, по словам министра обороны страны Флоранс Парли, 12 октября Франция заморозила 500 экспортных лицензий на поставку туркам оружия.

Военно-транспортный самолет С.160D (регистрация 64-040) ВВС Турции, 06.08.2018 (с) jetphotos.com

В 2015-2018 гг. Межведомственная комиссия по изучению экспортных поставок вооружений (CIEEMG) одобрила 460 лицензий на поставку Турции (без учета продления). Объем новых контрактов со стороны Турции достиг за этот же период 594,5 млн евро. В свою очередь, французский ВПК поставил Анкаре вооружений на сумму 461,7 млн евро. Это делает Турцию умеренным импортером французских вооружений.

По словам Парли, замораживание оружейного экспорта в Турцию означает, что с этой страной более не ведется ни один проект в области поставок оружия. Но Франция будет наблюдать за развитием событий в связи с турецким наступлением в Сирии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Турция
Франция
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