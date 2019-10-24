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24.10.2019
ТАСС

Командир "Сил демократической Сирии" поблагодарил Путина за безопасность курдов

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Курдские бойцы в Алеппо
Курдские бойцы в Алеппо, Сирия.
Источник изображения: © REUTERS / Khalil Ashawi

Мазлюм Абди отметил, что "Силы демократической Сирии" оказывают российской военной полиции "всяческую помощь и поддержку"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Главнокомандующий коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), основу которой составляют курдские формирования, Мазлюм Абди поблагодарил Россию и ее президента Владимира Путина за сохранение в безопасности курдского народа. Об этом он заявил, как сообщили в среду в Минобороны РФ, в беседе с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым по видеоконференцсвязи.

"Хотел бы поблагодарить Российскую Федерацию и президента Владимира Путина за сохранение в безопасности курдского народа и за шаги, которые предприняты для прекращения боевых действий", - сказал Абди, чьи слова привели в Минобороны РФ.

Он отметил, что сейчас подразделения российской военной полиции и сирийской армии развертываются во многих районах на северо-востоке Сирии. "Мы оказываем им всяческую помощь и поддержку", - добавил он.

"Еще раз хочу поблагодарить Владимира Путина, Министерство обороны России и всех, кто приложил усилия для разработки этих договоренностей", - добавил Абди, имея в виду меморандум, принятый в Сочи 22 октября по итогам встречи Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Документ предполагает ввод российской военной полиции и сирийской армии в районы, граничащие с зоной проведения операции "Источник мира", которую Анкара начала в Сирии 9 октября. Курдским формированиям было дано 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону вдоль турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Эрдоган Реджеп
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