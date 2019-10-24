Беларусь приготовит ответ усилению НАТО у своих границ до конца октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Госсекретарю Совбеза генерал-лейтенанту Станиславу Засю и Министру обороны генерал-лейтенанту Андрею Равкову разработать и в самое ближайшее время представить ему план мероприятий по адекватному реагированию на действия, связанные с размещением в Литве в непосредственной близости у границы с Беларусью бронетанковой техники и контингента вооруженных сил США.

В настоящее время в Литву уже прибыли военнослужащие и техника 1-го бронетанкового батальона 9-го кавалерийского полка 2-й бронетанковой бригадной группы 1-й кавалерийской дивизии СВ США. В составе батальона запланировано иметь 500 военнослужащих и около 100 единиц тяжелой техники, включая 30 танков «Абрамс» и 25 боевых машин пехоты «Брэдли». Местом дислокации выбран полигон Пабраде буквально в 15 км от границы с Беларусью, которые можно преодолеть за 20-25 минут.

Также вызывают озабоченность белорусской стороныи готовящиеся масштабные учения НАТО «DefenderEurope», которые планируется провести весной 2020 года. В маневрах на территории 10 европейских стран, включая сопредельные Польшу, Литву и Латвию, примут участие порядка 40 тыс. военнослужащих 18 государств, притом около половины из них – из США.

Особенностью учения является то, что широко планируется отработать вопросы переброски войск с американской территории на европейский континент. «Разными способами: морским, воздушным транспортом, с использованием морских портов европейских государств, аэродромов. И сухопутным способом с тех баз, которые созданы в Европе», – пояснил Станислав Зась.

«Важно понимать, на каком фоне проводятся эти учения. Все мы являемся свидетелями нарастания противостояния между центрами силы. К сожалению, происходит практика возврата к политике милитаризации, гонки вооружений. Военные расходы у всех наших соседей в последние годы растут. То есть на лицо милитаризация этого региона. Вот в такой ситуации планируется проводить учения», – констатировал Госсекретарь Совбеза.

Также он подчеркнул, что в этой ситуации нельзя быть просто наблюдателем. «В любой стране прорабатываются ответные меры на подобные шаги со стороны стран-соседей. И глава государства поставил задачу внести предложения по реагированию на этот факт. Такие предложения будут отработаны и доложены Президенту в начале следующей недели», – заявил Станислав Зась.

Каким может стать ответ Беларуси?

Первым делом необходимо повысить оборонный бюджет. Как уже отмечало «Военно-политическое обозрение» военные расходы в нашей стране крайне скромны.

Увеличение ассигнований для нужд Министерства обороны стало бы адекватным ответом на появление американских войск у наших границ. И в тоже время могло бы существенно повысить потенциал собственной армии, не вызвав при этом негативную реакцию у стран-соседей.

Вместе с тем, необходимо обратить внимание на оснащенность войск современным вооружением, прежде всего, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО, а также ССО, в том числеза счет продукции отечественных предприятий ГВПК.

Что может противопоставить Союзное государство?

В договоре 1999 года о создании Союзного государства было провозглашено формирование общего оборонного пространства двух стран. То есть, в случае нападения на одного из участников соглашения вторая сторона обязана немедленно выступить на его защиту.

В рамках реализации этих договоренностей существуют совместные военные формирования – региональная группировка войск (сил) (РГВ) и единая региональная система (ЕРС) ПВО. Они могут быть задействованы в случае нападения или возникновения угрозы войны.

В этом случае российские воинские формирования, выделенные в состав РГВ, прибывают на территорию Беларуси. Наличие российских контингентов, даже на временной (ротационной) основе на белорусской территории, гарантирует, в случае необходимости, задействование всего военного механизма России для защиты своих военнослужащих и союзника.

Кроме того, в самое ближайшее время будет скорректирован план проведения мероприятий оперативной и боевой подготовки ВС России и Беларуси на будущий год с учет изменения ситуации в регионе и проведения крупномасштабных учений ОВС НАТО (США).

Речи о российской базе не идет

Своими действиями НАТО принуждает официальный Минск к принятию решения о размещении российских военных баз на своей территории. Поэтому нельзя исключать возможность появления российских контингентов на ротационной основе. Такого рода ответ на действия по размещению американских сил у наших границ можно считать адекватным и симметричным.

Еще одним возможным вариантом реакции может стать появление дополнительных складов хранения российского вооружения и военной техники на территории Беларуси.

Да, белорусское военно-политическое руководство отдает приоритет ведению диалога в мирном ключе на дипломатическом уровне, но оставаться безучастным к агрессивным действиям у своих границ, где отрабатываются активные наступательные действия, просто преступно. Это должны понимать и на Западе, а значит, проводя подобные действия, они целенаправленно накаляют обстановку в регионе.

Российская помощь

Теоритически Кремль мог бы принять решение о поставке современных образцов вооружения и военной техники на кредитной основе, как это делается для других государств-членов ОДКБ. Появление ЗРС С-400, ОТРК «Искандер», истребителей Су-30 СМ на вооружении белорусской армии явно бы остудило некоторые горячие головызападных военачальников.

Негативный фон от прибытия американских военнослужащих и предстоящих учений усугубляется и тем, что США, наращивая военное давление, одновременно пытаются оторвать Беларусь от России. Показательным в этом смысле является доклад «Растущее значение Беларуси на балтийском фланге НАТО». Там четко указано, что Минск является стратегическим буфером между Россией и Альянсом. По мнению авторов доклада, в интересах Североатлантического блока – чтобы Беларусь оставалась свободной от российских сухопутных войск и авиабаз, и чтобы она была де-факто нейтральной или неприсоединившейся (даже оставаясь де-юре военным союзником России).

И что, Минск и Москва должны в данной ситуации пойти на поводу Вашингтона и Брюсселя?.. Наверное, нет!

Сергей Острына