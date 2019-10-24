Россия поставит в Африку вооружение на более чем 4 млрд долларов

Россия в этом году поставит в девять африканских стран вооружение и технику на четыре с лишним миллиарда долларов.

Этот показатель озвучил в Сочи глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. Возглавляемая им компания принимает активное участие в Экономическом форуме Россия - Африка. Запланированы встречи и переговоры с высшим руководством пятнадцати государств. "Рособоронэкспорт" также организовал в рамках форума довольно обширную экспозицию военной техники и вооружения, к которым военные африканских стран проявляют особый интерес.

В странах Африки формируется треть нашего оружейного экспорта, это свыше 14 млрд долларов

В виде моделей представлены учебно-боевой самолет Як-130, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", зенитный ракетный комплекс "Тор-М2КМ" и военно-транспортный вертолет Ми-171Ш.

Демонстрируются востребованные во всем мире средства оснащения армейских и специальных антитеррористических подразделений. Прежде всего это автоматы Калашникова, в том числе новейшей "двухсотой" серии. Она отличается от привычных АК тем, что автоматы имеют специальную планку, позволяющую крепить различное навесное оборудование. В том числе приборы ночного видения. Кроме того, большой интерес проявляют на рынке к гранатомету ГП-34, пистолету-пулемету "Витязь-СН" и снайперским винтовкам, а также гражданскому и служебному оружию "ORSIS", популярному у полицейских подразделений.

Показаны и натурные образцы российской техники. Это бронированные машины "Тигр", "ВПК-Урал" и "Тайфун", вертолет Ми-35П в обновленном облике, многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35, а в аэропорту Сочи демонстрируется легкий вертолет "Ансат", популярность которого на мировом рынке растет.

По словам Александра Михеева, военно-техническое сотрудничество ведется практически со всеми государствами континента. Двадцать африканских партнеров "Рособоронэкспорта" формируют около трети портфеля заказов, а это свыше 14 миллиарда долларов. Немаловажно, что этот показатель имеет высокую положительную динамику. Гендиректор "Рособоронэкспорта" подчеркнул: Африке очень интересно российское оружие, а мы можем предложить продукцию для ответа на любой современный вызов безопасности.

Помимо традиционного интереса к нашей авиации, авто-бронетанковой технике, системам ПВО и стрелковому оружию, растущим спросом стали пользоваться российские средства радиоэлектронной борьбы, особенно те, которые эффективно борются с беспилотными летательными аппаратами. В Сочи показана достаточно интересная номенклатура систем, способных перехватывать и подавлять малые и сверхмалые дроны на различных дистанциях. Это "Сапсан-Бекас", "Луч-ПРО", "Пищаль-ПРО", "Таран-ПРО" и "Рубеж-Автоматика". По словам специалистов, эти системы позволяют надежно защитить особо охраняемые территории, аэродромы и важные инфраструктурные объекты, в том числе топливно-энергетического и атомного комплексов.

Сергей Птичкин