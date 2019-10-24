Видео: Российские Ту-160 привели жителей ЮАР в восторг

Совершившие перелет в ЮАР российские стратегические ракетоносцы Ту-160 привели в восторг местных жителей. В социальных сетях появилось много фото и видео приземления самолетов ВКС России на авиабазу Ватерклоф под Преторией.

На снимках и в роликах можно увидеть, как африканцы радуются и позируют на фоне садящихся самолетов.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, полет на расстояние свыше 11 тысяч километров будет способствовать повышению боевой выучки летного состава двух стран. Маршрут ракетоносцев и сопровождавших их самолетов военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 "Руслан" проходил в воздушном пространстве над акваториями Каспийского и Аравийского морей, а также Индийского океана. На последних этапах маршрута самолеты Ту-160 сопровождали истребители ВВС ЮАР.

Напомним, что Ту-160 "Белый лебедь" способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет - до 3500 километров. Изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13950 километров и развивать скорость до 2200 километров в час. Высота полета 21765 метров.

В состав вооружения самолета могут входить ракеты Х-55СМ и аэробаллистические гиперзвуковые ракеты Х-15С. В будущем самолет должен получить ракеты Х-555 и Х-101, имеющие увеличенную дальность.

Николай Грищенко