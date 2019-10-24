Трамп объявил об отмене санкций против Турции

Минфин США сообщил о снятии санкций с трех министров Турции и двух министерств

Вашингтон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что распорядился снять все санкции с Турции, введенные в ответ на военную операцию в Сирии.

"Я дал указания министру финансов о снятии всех санкций, введенных 14 октября, в ответ на операцию Турции", - сказал он.

Между тем, минфин США опубликовал сообщение о снятии санкции.

Подразделение Минфина США OFAC (Office of Foreign Assets Control), отвечающее за правоприменение в области санкций, объявило об исключении из-под санкций министра обороны Турции Хулуси Акара, министра энергетики Фатиха Донмеза и главы МВД Сулеймана Сойлу.

Кроме того, США сняли санкции с министерства обороны и министерства энергетики Турции.

С 9 октября ВС Турции проводили на севере Сирии операцию, главная цель которой - вытеснить курдских ополченцев из приграничных районов. США подвергли эту операцию критике.

В прошлый четверг Турция с США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия в Сирии против курдских формирований. Курды, в свою очередь, должны отвести силы от так называемой зоны безопасности.

В конце минувшей недели глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США распорядился отвести всех американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами.