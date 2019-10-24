Войти
24.10.2019
Lenta.ru

Россия похвалилась "летающим с нарушением законов аэродинамики" самолетом

367
0
+1
Источник изображения: Фото: Wikipedia

Cверхманевренный самолет МиГ-29ОВТ, получивший двигатель РД-33ОВТ с отклоняемым вектором тяги (ОВТ), фактически "летал с нарушением законов аэродинамики", заявил ТАСС исполнительный директор "Климова", Герой Советского Союза Александр Ватагин.

"Если есть то, что выходит за пределы законов физики, то это то, к чему и нужно стремиться. Когда воздушное судно, боевой самолет нарушает те законы, по которым он создавался и по которым все летают, то это дорогого стоит", — сказал специалист.

Ватагин отметил, что "уникальная конструкция сопла обеспечивает возможность всеракурсного изменения вектора тяги, наибольшую угловую скорость его отклонения и наименьшее увеличение массы двигателя", а "с двигателями РД-33ОВТ самолет может совершать любые маневры, которые не под силу другим истребителям".

Директор добавил, что России нужно вернуться "к легким однодвигательным истребителям". Также Валагин заметил, что силовой агрегат ТВ7-117В для вертолета Ми-38 "является лучшим в мире в своей размерности". "Эта разработка никакого отношения к Украине не имеет, это чисто российский мотор. Яркий пример импортозамещения канадско-американского P&W127", — сказал специалист.

В августе "Военно-промышленный курьер" написал, что советско-российский многоцелевой вертолет Ми-38 в ходе испытаний с PW127TS показал "потрясающие" результаты, в отличие от тестов с ТВ7-117В.

Экспериментальный истребитель поколения 4++ МиГ-29М/ОВТ, отличающийся от МиГ-29М отклоняемым вектором тяги, имеет маркетинговое название МиГ-35.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
США
Украина
Продукция
Ми-38
МиГ-29М
МиГ-29ОВТ
МиГ-35
РД-33
ТВ7-117
Компании
Pratt&Whitney
Персоны
Ватагин Александр
Похожие новости
22.10.2019
Нарушая законы аэродинамики. Какие новые моторы создаются на "ОДК-Климов"
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
03.05.2012
"Двигатели - 2012"
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 2
19.02.2010
Курсом на реализацию четырех «И»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.10 08:11
  • 42
Машиностроение на грани исчезновения
  • 24.10 06:52
  • 3
После инцидента с подлодкой "Рязань" проверят все МБР Р-29Р - российский адмирал
  • 24.10 05:48
  • 2
Су-57 отложили на потом
  • 24.10 00:15
  • 1
Эритрея высказала заинтересованность в приобретении в России ракетных катеров, вертолетов и стрелкового оружия
  • 23.10 23:59
  • 14
Российские "Цирконы" не оставляют ни единого шанса американскому флоту
  • 23.10 23:53
  • 13
Российский крейсер проучил американского конгрессмена
  • 23.10 21:37
  • 71
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 23.10 20:58
  • 11
Роскосмос все же продолжит работу над ракета-носителем "Иртыш"
  • 23.10 20:32
  • 8
Россия сворачивает Морской старт из-за украинских ракет
  • 23.10 19:56
  • 4
Главное – это диверсификация
  • 23.10 18:28
  • 15
Эксперт Алексей Хлопотов считает, что 2С43 удачно дополнит "Коалицию-СВ"
  • 23.10 17:53
  • 2
Роботизируй это: американские танкисты ставят на электронику
  • 23.10 17:51
  • 45
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 23.10 17:21
  • 9
Польский эксперт назвал "причину", по которой США не бросят Польшу по курдскому сценарию
  • 23.10 17:05
  • 9
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км