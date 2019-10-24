Россия похвалилась "летающим с нарушением законов аэродинамики" самолетом

Cверхманевренный самолет МиГ-29ОВТ, получивший двигатель РД-33ОВТ с отклоняемым вектором тяги (ОВТ), фактически "летал с нарушением законов аэродинамики", заявил ТАСС исполнительный директор "Климова", Герой Советского Союза Александр Ватагин.

"Если есть то, что выходит за пределы законов физики, то это то, к чему и нужно стремиться. Когда воздушное судно, боевой самолет нарушает те законы, по которым он создавался и по которым все летают, то это дорогого стоит", — сказал специалист.

Ватагин отметил, что "уникальная конструкция сопла обеспечивает возможность всеракурсного изменения вектора тяги, наибольшую угловую скорость его отклонения и наименьшее увеличение массы двигателя", а "с двигателями РД-33ОВТ самолет может совершать любые маневры, которые не под силу другим истребителям".

Директор добавил, что России нужно вернуться "к легким однодвигательным истребителям". Также Валагин заметил, что силовой агрегат ТВ7-117В для вертолета Ми-38 "является лучшим в мире в своей размерности". "Эта разработка никакого отношения к Украине не имеет, это чисто российский мотор. Яркий пример импортозамещения канадско-американского P&W127", — сказал специалист.

В августе "Военно-промышленный курьер" написал, что советско-российский многоцелевой вертолет Ми-38 в ходе испытаний с PW127TS показал "потрясающие" результаты, в отличие от тестов с ТВ7-117В.

Экспериментальный истребитель поколения 4++ МиГ-29М/ОВТ, отличающийся от МиГ-29М отклоняемым вектором тяги, имеет маркетинговое название МиГ-35.