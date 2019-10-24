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24.10.2019
Известия.ru

Стратегические бомбардировщики Ту-160 впервые прибыли в ЮАР

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Авиагруппа ВКС России в составе двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 и самолетов военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 "Руслан" приземлилась на аэродроме Ватерклоф Южно-Африканской Республики, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.


Целью визита стало развитие двустороннего военного сотрудничества и отработка вопросов взаимодействия между ВКС России и ВВС ЮАР.

"Проведение мероприятия будет способствовать повышению боевой выучки летного состава двух стран", – говорится в сообщении.

Полет проходил над Каспийским и Аравийским морями, а также Индийским океаном. Общая продолжительность полета составила более 13 часов. За это время российские летчики преодолели более 11 тысяч километров. Во время полета экипажи выполнили дозаправку в воздухе. На последних этапах маршрута самолеты Ту-160 сопровождали истребители Saab JAS 39 "Грипен" ВВС ЮАР.

"Полет самолетов Ту-160 выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", – подчеркнули в военном ведомстве.

По оценке Минобороны РФ, всесторонние дружественные отношения между Россией и ЮАР "строятся в духе стратегического партнерства и взаимопонимания".

В декабре 2018 года два российских Ту-160 совершили перелет на несколько дней в Венесуэлу. Российские самолеты выполнили полеты над акваторией Карибского моря и провели учение с венесуэльскими истребителями.

В августе 2019 года, а также в августе 2018 года два Ту-160 перелетали на аэродром на Чукотке вблизи границы с США.

Изначально прибытие Ту-160 в ЮАР планировалось во вторник, но было перенесено на сутки.

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Страны
Венесуэла
Индия
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Продукция
Gripen NG
Ан-124
Ту-160
Компании
SAAB
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