Появилось видео с борта бомбардировщика Ту-95МС

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Опубликованы кадры плановых полетов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ролик разместил телеканал "Звезда".

Самолеты пролетели над нейтральными водами Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей. Их сопровождали истребители Су-35С и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Схема полетов российских Ту-95МС, опубликованная Министерством обороны Японии Источник изображения: © Министерство обороны Японии

На некоторых этапах маршрута на перехват российского экипажа в небо поднялись корейские F-15 и F-16 и японские F-2.

Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского моря, Тихого океана в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, подчеркнули в Минобороны.