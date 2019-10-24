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24.10.2019
РИА Новости

Появилось видео с борта бомбардировщика Ту-95МС

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Опубликованы кадры плановых полетов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ролик разместил телеканал "Звезда".

Самолеты пролетели над нейтральными водами Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей. Их сопровождали истребители Су-35С и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Схема полетов российских Ту-95МС, опубликованная Министерством обороны Японии

Источник изображения: © Министерство обороны Японии

На некоторых этапах маршрута на перехват российского экипажа в небо поднялись корейские F-15 и F-16 и японские F-2.

Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского моря, Тихого океана в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, подчеркнули в Минобороны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Япония
Продукция
F-15
F-16
F-2
А-50 ДЛРО
Су-35С
Ту-95
Проекты
Арктика
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