"У России уже есть": США испытывают наземное энергетическое оружие

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Николай Протопопов. Уничтожение вертолетов и артиллерийских снарядов на лету, удары со скоростью света — американские военные получат на вооружение первую боевую лазерную установку на колесном шасси. Разработчики заявляют о высочайшей эффективности и больших перспективах такого оружия. Однако многие военные эксперты их оптимизма не разделяют. О том, станет ли лазер реальным конкурентом проверенным временем ракетам и пушкам, — в материале РИА Новости.

Многоцелевой высокоэнергетический лазер разработан как средство ПВО мобильных боевых групп. С его помощью планируется сбивать самые разные воздушные цели, начиная от небольших беспилотников и заканчивая вертолетами, ракетами и снарядами. Первые боевые образцы американские военные получат уже в 2021-м.

Установка размещена на бронетранспортере Stryker. Эта универсальная бронемашина на колесной базе поступила на вооружение американской армии в 2003-м. На ее основе также созданы колесный танк M1128 Mobile Gun System, мобильный миномет M1129 Mortar Carrier, инженерный и вспомогательный транспорт.

Ударную систему SHORAD shoot-off для очередной модификации бронеавтомобиля разработали несколько лет назад на замену ЗРК ближнего действия Avenger. На испытаниях "Страйкер" успешно поразил воздушные цели зенитными управляемыми ракетами AIM-9X Sidewinder, однако военным этого показалось мало. На машину поставили боевой модуль с 50-киловаттным волоконно-оптическим лазерным комплексом.

Представители компании-разработчика уверены, что новое оружие кардинально "изменит правила игры" на поле боя. В числе преимуществ лазеров они называют неприхотливость и простоту использования — можно обстреливать все типы воздушных целей и при этом не тратить время на перезарядку. Единственное — для эффективной стрельбы из такой пушки необходим надежный и мощный источник электроэнергии.

Stryker MSL — не первый подобный проект американского ОПК. В ближайшее время боевым лазерным комплексом оснастят десантный транспорт-док ВМС США USS Portland. Корабль класса "Сан-Антонио" предназначен для переброски более восьмисот морских пехотинцев, может нести вертолеты и конвертопланы MV-22 Osprey. По словам разработчиков, 150-киловаттный лазер на его борту способен поджигать не только воздушные цели, но и небольшие суда.

Напомним, что лазерная установка морского базирования XN-1 LaWS прошла обкатку еще в 2014-м. Ее испытывали в Персидском заливе на другом корабле-доке — USS Ponce. Параллельно проверяли на устойчивость к агрессивной морской среде, жаре, влажности и пыли. С помощью направленного луча энергии моряки уничтожили несколько морских целей и беспилотников. Мощность системы регулируется, поэтому ее можно использовать в качестве нелетального оружия, например, для временного ослепления экипажей.

Впрочем, несмотря на ажиотаж вокруг боевых лазеров, перспектива скорой замены ими обычных ракет или артиллерии у военных экспертов вызывает скепсис. По словам главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, это нишевая боевая система с узким диапазоном применения.

"Лазеры требуют высокой мощности энергетических установок, — поясняет он РИА Новости. — Кроме того, они имеют множество существенных ограничений. Например, работают только в пределах прямой видимости, поэтому достать цель за горизонтом не получится. Чем больше мощность, тем больше потеря на ионизацию воздуха. Также эффективность пучка резко снижается в туман, дождь или снегопад. Лазеры много теряют при стрельбе сквозь облачность".

Лазерная пушка, установленная на борту корабля USS Ponce

