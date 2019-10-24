Военный эксперт: ВТС с Африкой – это не только поставки оружия

Россия в текущем году планирует поставить в страны Африки вооружение на четыре миллиарда долларов, сообщил глава "Рособоронэкспорта". Военный эксперт Иван Коновалов в эфире радио Sputnik объяснил значение ВТС с африканскими странами.

Россия в этом году планирует поставить в Африку вооружение на четыре миллиарда долларов, сообщил РИА Новости в ходе форума "Россия-Африка" гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Речь идет о технике ВВС и ПВО, бронетанковой технике, стрелковом оружии, противотанковых ракетных комплексах", уточнил он.

Сейчас Москва выполняет контракты на поставку вооружений в 20 африканских государств, среди них Уганда, Руанда, Мозамбик и Ангола, добавил собеседник агентства.

На форуме стало известно, что Россия и Нигер подписали контракт на поставку 12 ударных вертолетов Ми-35. Кроме того, Эритрея проявила интерес к российским ракетным катерам и вертолетам.

Политолог, военный эксперт Иван Коновалов в эфире радио Sputnik прокомментировал эту информацию.

"Надо помнить о том, что военно-техническое сотрудничество это еще и важный инструмент, который помогает действовать как в политической, так и в экономической областях. А Африка сейчас становится очень привлекательным континентом для инвестиций, для экономических проектов, для любых международных проектов. И естественно, Россия, как и другие страны, активно выстраивает этот вектор сотрудничества. И пусть 3-4 миллиарда не такая большая сумма на фоне нашего общего портфеля заказов по линии ВТС. Но эти 3-4 миллиарда стоят на самом деле многого", сказал Иван Коновалов.

Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На него приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями мероприятия являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.