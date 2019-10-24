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24.10.2019
РИА Новости

Президент ЦАР надеется, что Россия продолжит поставки вооружений республике

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Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 23 октября 2019
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 23 октября 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Метцель

СОЧИ, 23 окт – РИА Новости. Президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что его страна надеется на продолжение помощи Москвы в подготовке военных специалистов и поставок вооружений республике.

"У нас прекрасный задел в военной области. Вы вносите вклад в подготовку кадров для нашей армии, для модернизации армии, в подготовку жандармов", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как отметил Фостен-Арканж Туадера, в 2005 году Россия передала партию вооружений ЦАР, что позволяет ответить на все потребности республики в области стрелкового оружия.

"Мы надеемся, что Россия продолжит подготовку наших кадров, подготовку офицеров для нашей армии, в том числе, в российских университетах. Мы также считаем, что российские партнеры замечательно делают, что поставляют нам нелетальное оружие (...) и помогает нам наращивать нашу обороноспособность. Мы попросили министерство обороны России подготовить четырех пилотов для вертолетов и для поддержки этих вертолетов", - добавил глава ЦАР.

Саммит и экономический форум "Россия — Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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