Эксперт назвал бессмысленными полеты ВВС США над Черным морем

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Тренировочный полет стратегического бомбардировщика ВВС США над Черным морем и имитация бомбардировки у границ Крыма - это попытка Вашингтона показать свое влияние в черноморском регионе. но с военной точки зрения такие действия бессмысленны, заявил РИА Новости председатель президиума "Офицеров России" Сергей Липовой.

Ранее командование Вооруженными силами США в Европе сообщило, что пара стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США совершила тренировочный полет над Черным морем в рамках "интеграции и подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами". По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, полет проходил 19 октября, при этом один из B-52H приблизился к Крыму и сымитировал бомбардировку. По информации Минобороны РФ, российский истребитель Су-27 встретил американский бомбардировщик и сопровождал его во время пролета вдоль границы территориальных вод.

"Проиграв в Сирии и на Ближнем Востоке в целом, США пытаются укрепить свое влияние в Европе, в частности, в черноморском регионе. И подобные полеты – это, скорее, политика и пропаганда. Они призваны показать американским союзникам, что Черное море по-прежнему находится в зоне интересов США. Но с точки зрения военных задач все эти полеты бессмысленны", - сказал Липовой.