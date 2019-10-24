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24.10.2019
РИА Новости

Эксперт назвал бессмысленными полеты ВВС США над Черным морем

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Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США.
Источник изображения: CC BY 2.0 / Ronnie Macdonald / Boeing B-52H Stratofortress 7

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Тренировочный полет стратегического бомбардировщика ВВС США над Черным морем и имитация бомбардировки у границ Крыма - это попытка Вашингтона показать свое влияние в черноморском регионе. но с военной точки зрения такие действия бессмысленны, заявил РИА Новости председатель президиума "Офицеров России" Сергей Липовой.

Ранее командование Вооруженными силами США в Европе сообщило, что пара стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США совершила тренировочный полет над Черным морем в рамках "интеграции и подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами". По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, полет проходил 19 октября, при этом один из B-52H приблизился к Крыму и сымитировал бомбардировку. По информации Минобороны РФ, российский истребитель Су-27 встретил американский бомбардировщик и сопровождал его во время пролета вдоль границы территориальных вод.

"Проиграв в Сирии и на Ближнем Востоке в целом, США пытаются укрепить свое влияние в Европе, в частности, в черноморском регионе. И подобные полеты – это, скорее, политика и пропаганда. Они призваны показать американским союзникам, что Черное море по-прежнему находится в зоне интересов США. Но с точки зрения военных задач все эти полеты бессмысленны", - сказал Липовой.
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Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
B-52
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
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