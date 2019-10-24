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24.10.2019
РИА Новости

Уганда хочет покупать больше российского вооружения

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Президент Республики Уганда Йовери Кагута Мусевени во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита "Россия — Африка". 23 окт
Президент Республики Уганда Йовери Кагута Мусевени во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита "Россия — Африка". 23 октября 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

СОЧИ, 23 окт — РИА Новости. Уганда хотела бы закупать больше российского вооружения и снаряжения, заявил президент Йовери Мусевени на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в рамках форума "Россия — Африка".

"Одна из областей, которые мы хотели обсудить в ходе этой встречи, — оборона и безопасность. Мы уже сотрудничаем очень хорошо, вы поддерживаете нашу армию благодаря тому, что мы покупаем вооружение — самолеты, танки и так далее. Но мы хотим покупать больше. И будем платить наличными и быстро", — сказал он.

"Наличные, наличные, наличные", — несколько раз повторил президент Уганды, чем вызвал улыбку своего российского коллеги.

Но и после этого Мусевени еще раз раз подчеркнул: "Что я предлагаю: вы поставляете — мы платим".

В частности, по его словам, Уганда заинтересована в поставках самолетов "Су".

Саммит и экономический форум "Россия — Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На него приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями мероприятия являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Египет
Россия
Уганда
Персоны
Путин Владимир
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