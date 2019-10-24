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24.10.2019
Российская газета

Стойкость и простота: чем Т-72 удивил канадских танкистов

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Источник изображения: rg.ru

В середине 90-х Германия передала Канаде несколько Т-54/55 и Т-72, а также другую бронетехнику. Танки использовали в качестве целей при испытании новых снарядов, а также в качестве техники противника на учениях. Несколько машин передали в музеи. Один из специалистов, работавших с танками, опубликовал свои воспоминания на форуме CanadianGunNutz.

По словам автора, Т-72 ему понравился. По сравнению с привычными для канадцев немецкими танками Leopard он был теснее и "грубее", но это совершенно не мешало ему быть грозным оружием и выполнять все, что от него требуется.

"Низкий силуэт и большая 125-мм пушка Д-81ТМ позволяли ему хорошенько "врезать" НАТО", - вспоминает канадец. По его словам, после объединения у Германии было так много советской техники, что ее, фактически, отдавали на условиях самовывоза - Канада оплачивала только доставку машин. На учениях Т-72 пользовались большим спросом - всем хотелось "повоевать" с настоящими "семьдесят вторыми". Канадские танкисты эксплуатировали эти машины по руководству, подготовленному группой по испытанию иностранной техники Абердинского испытательного полигона (США).

По заверениям автора, Т-72 прибыли в Канаду с полными баками керосина. "Т-72 поставлялся с отличным ручным электронасосом. Учитывая, что многие дома в Европе отапливаются керосином, в случае прорыва к Ла-Маншу танки ОВД могли "кормиться с земли" в плане топлива", - пишет он.

Водить эти танки было одно удовольствие. Если вам нравится простая и практичная техника и нужно немного брони, Т-72 - это лучший выбор, считает автор.

В качестве примера он приводит танковые катки. По его словам, на "Леопардах" приходилось часто менять обрезиненные катки из-за повреждений резинового покрытия, в то время как на Т-72 такой проблемы не существовало.

Еще одним преимуществом советской техники он называет шлемофон с ларингофоном. "В нем не мешает шум ветра, и даже во время движения вы можете буквально шептать команды, и они будут услышаны", - отметил канадский специалист.

Еще одной "изящной особенностью" Т-72 он назвал термодымовую аппаратуру. "В баке есть форсунка, которая распыляет дизельное топливо на горячий коллектор, который очень эффективен при выпуске дыма", - пишет танкист. Эта функция часто применялась канадцами в ходе учений.

Однажды автору воспоминаний дали задачу восстановить один из "семьдесят вторых", использовавшихся для испытаний. К тому моменту танк целый год простоял без присмотра, его заливало дождевой водой. Однако и тут он смог доказать свою удивительную стойкость. "Через час он снова был на ходу, и это просто свело меня с ума. Я очень сомневаюсь, что "Леопард" того времени запустился бы так, как это сделал Т-72", - пишет он.

Многие участники учений указывали, что через оптику дульный срез Т-72 хорошо заметен даже на расстоянии в два километра. Однако, по словам автора, если вы смотрите на дульный срез "семьдесят второго", значит и он смотрит на вас. А это, в свою очередь, значит, что он готов выпустить по вам бронебойный или кумулятивный снаряд. "Я уверен, что он просто разорвал бы Leopard C1", - заявил танкист.

В какой-то момент автор воспоминаний даже признался, что и сам был бы не прочь купить "семьдесят второй". "Если бы я был богачом и владел огромным участком земли, я бы купил пару чешских Т-72", - написал он.

Напомним, ранее стало известно, как один из канадских Т-72М1 выдержал обстрел снарядами для 105-мм пушки.


Илья Максимов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Германия
Канада
США
Чехия
Продукция
2А46
Т-72
Проекты
Военные учения
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