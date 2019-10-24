"Символическая" замена Су-57 получит "плоское сопло"

Перспективный российский тяжелый ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) С-70 "Охотник" получит плоское сопло, следует из видео, опубликованного "Звездой".

В ролике телеканала представитель "Сухого" стоит с рядом моделью беспилотника, отличающейся от летающего демонстратора устройством сопла, и заявляет, что именно такой вариант БПЛА станет серийным.

"То же изделие, которое представлено в модели, по крайней мере, тот концептуальный облик, в ней отраженный, — это, естественно, развитие темы текущего образца-демонстратора, только уже в виде, пригодном для серийного производства и для эксплуатации по задачам Министерства обороны", — утверждает собеседник "Звезды".

По его словам "модель, которая представлена на видео, взлетевшая 3 августа, это в данном случае образец-демонстратор".

Название программы БПЛА С-70 "Охотник" собеседник объяснил "символизмом с точки зрения тех задач, которые ему предстоит выполнять в будущем". "С-70 — это тоже определенный символизм, не считая того, что это порядковый номер темы в конструкторском бюро. Цифра 7 вообще достаточно счастливая для самолетов ОКБ [опытно-конструкторского бюро] "Сухого", самолетов Су-7, Су-17, Су-27, Су-57", — сказал представитель компании.

В октябре источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе рассказал, что С-70 "Охотник" применит оружие в 2020 году.

В сентябре "Известия", ссылаясь на Минобороны, сообщили, что С-70 "Охотник" могут стать полноценной заменой боевым самолетам.

В августе издание The Drive написало, что показанная на Международном авиационно-космическом салоне 2019 года (МАКС-2019) модель БПЛА С-70 "Охотник" отличается от проходящего испытания летного образца наличием плоского сопла. Ранее в том же месяце стало известно о первом полете этого беспилотника.

В январе источник ТАСС сообщил, что системы С-70 "Охотник" испытываются на Су-57.

В июле 2018 года данный БПЛА, согласно источнику агентства, является в части искусственного интеллекта (ИИ) прототипом истребителя шестого поколения.