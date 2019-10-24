США не место в Сирии: за что CNN упрекнул Россию

CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии

Американский телеканал CNN опубликовал материал, в заголовке которого США названы "самыми большими проигравшими" в ситуации, которая разворачивается в Сирии. Журналисты отмечают, что соглашение Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана не предполагает американского участия в разрешении военного конфликта на севере Сирии.

США больше всего проиграли в ситуации с турецкой операцией в Сирии, считает CNN. Такой вывод американские журналисты сделали после проведенных в Сочи шестичасовых переговоров между президентом России Владимиром Путиными и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Издание отмечает, что Путин и Эрдоган обнародовали "меморандум о взаимопонимании", состоящий из 10 пунктов, из которого якобы следует, что "американцам нет места в формировании будущего Сирии".

"Россия и Турция объявили о широкомасштабном соглашении, которое затрагивает главную турецкую проблему - присутствие курдских сил YPG (Отряды народной самообороны) вблизи их границы. Но оно также признает главный страх курдов - что поддерживаемые Турцией сирийские повстанческие группы могут развязать кампанию этнической чистки против них и других групп меньшинств", - говорится в материале.

Главам двух государств удалось договориться о том, что 23 октября Россия введет свои подразделения военной полиции на территорию Сирии в районе границы с Турцией, но за пределами зоны операции "Источник мира", передает РИА "Новости". Вместе с тем туда будут направлены и подразделения сирийской пограничной службы.

CNN в своем материале утверждает, что это соглашение "добавило унижения" США. "Именно Сергей Шойгу, министр обороны России, фактически заявил, что американцам пора покинуть Сирию", - считает издание.

Россия и Сирия, согласно договоренностям, будут способствовать отводу курдских формирований, которые в Турции считаются террористическими, на 30 км от границы. Процесс должен завершиться за 150 часов. После этого российские и турецкие военные проведут совместное патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и востоку от района операции "Источник мира".

Как отметил Эрдоган, турецкие власти будут следить за отводом курдских формирований. "YPG должны уйти от 30-километровой зоны на юг. Мы обсуждали с [президентом РФ Владимиром] Путиным, не выйдет ли так, что члены террористических организаций, сменив название и переодевшись в форму [сирийского] режима, останутся на этой территории? Он сказал: "Этого не допустим". Мы будем следить", - сказал он, возвращаясь из Сочи.

Вместе с тем главы государств подтвердили приверженность единству и территориальной целостности арабской республики, а также обеспечению национальной безопасности Турции.

Как отмечает CNN, было также неясно, "распространяется ли соглашение на всю длину турецко-сирийской границы или только на районы, где сирийские курды осуществляли контроль". СМИ также отмечает, что под контролем Турции останутся ранее занятые ею территории.

В среду, 23 октября, Минобороны России опубликовало карту выполнения российско-турецкого соглашения по Сирии. Согласно документу, опубликованному на сайте ведомства, пограничная служба Сирии расположит на границе с Турцией 15 своих постов.

Тем временем Германия намерена обсудить с европейскими партнерами соглашение, заключенное Путиным и Эрдоганом, передает РИА "Новости".

"Мы занимается анализом деталей соглашения. Многие вопросы в нем остаются открытыми. Эти важные вопросы мы вместе с европейскими партнерами будет обсуждать с Россией и Турцией", - заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, решение сирийского кризиса "не ограничивается Россией и Турцией". Над событиями, развивающимися на севере Сирии, должна, как сказал политик, работать и Европа, так как она близка территориально.

Говоря об оценке договоренности в целом, Зайберт заявил, что "любые договоренности, которые ведут к продлению перемирия или деэскалации конфликта, можно только приветствовать".

Несколькими днями ранее было также заключено соглашение между Турцией и США. 17 октября власти этих стран заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции "источник мира". Эта приостановка должна была действовать 120 часов. Кроме того, стороны договорились о выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны. По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, именно это соглашение значительно снизило насилие в регионе.

9 октября Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале проведения турецкой операции под названием "Источник мира". По его словам, она позволит создать так называемую зону безопасности на севере Сирии. В ней, уверен глава Турции, можно было бы разместить всех сирийских беженцев, которые находятся на турецкой территории. Кроме того, эта операция обеспечит и безопасность для самой Турции.

Против этих действий выступил ряд европейских стран, а также США. Однако на упреки Евросоюза, Эрдоган ответил угрозой. Он предупредил ЕС, что может открыть границы для сирийских беженцев, чтобы те могли беспрепятственно попасть в Европу.

Ангелина Мильченко