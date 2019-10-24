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24.10.2019
ТАСС

Костин считает, что вопрос списания кредитов ОПК может повлиять на прибыль ВТБ

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Kostin_and_Putin
Андрей Костин и Владимир Путин.

Глава ВТБ отметил, что в вопросе списания задолженности предприятий ОПК может применяться комбинированный подход

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Вопрос списания кредитов предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) может негативно повлиять на прибыль ВТБ. Такое мнение высказал журналистам в кулуарах экономического форума Россия - Африка глава ВТБ Андрей Костин.

"Мы объявили 200 млрд рублей (прибыль по итогам 2019 года - прим. ТАСС). Надеюсь, что выйдем. Есть и другие негативные факторы, которые могут влиять наоборот в сторону уменьшения, но я пока думаю, что мы сохраняем свой прогноз на 200 млрд рублей, - сказал Костин. - В частности, вопрос по списанию задолженности предприятиям ОПК. Конечно, он может повлиять на прибыль этого или следующего года".

При этом банкир отметил, что в вопросе списания задолженности предприятий ОПК может применяться комбинированный подход. "Есть несколько путей решения этой проблемы довольно простых. ОПК говорят, что у них чрезмерная задолженность. Если они сами не в состоянии с ней справиться, то им может помочь либо бюджет, любо ЦБ, либо за счет банков будет делаться. Вот в чем вопрос. Пока до конца ситуация еще не очень понятна. Я думаю, что комбинированный вариант будет избран, но, наверно, банки какую-то часть этого тоже понесут. В какой форме - это вопрос другой уже: резервы или дивиденды платить", - отметил он.

Обсуждение комбинированного подхода в рамках списания долгов предприятий ОПК журналистам также подтвердил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Там будут элементы списания, элементы реструктуризации, элемент субсидии. То есть там будет очень широкая палитра", - сказал он.

По словам замминистра, по каждому предприятию решение будет приниматься отдельно, так как ситуация у каждого индивидуальная. "Предприятия должны показать работу над повышением своей эффективности", - добавил Моисеев.

В июле первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявлял, что списание части кредитов российских предприятий оборонно-промышленного комплекса возможно при передаче этих кредитов на баланс Промсвязьбанка. При этом в начале октября глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что возможность списания части кредитов ОПК находится в процессе обсуждения.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Компании
ОПК АО
Персоны
Костин Андрей
Силуанов Антон
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