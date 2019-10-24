Войти
24.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Страны Ближнего Востока захотели российские системы ПВО после атаки дронов

347
0
0
Боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" российского производства, выполненная на шасси автомобилей MAN SX45 (8x8), полученная силами Ливийской национальной арми (ЛНА), предположительно, из наличия вооруженных сил ОАЭ
Боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" российского производства, выполненная на шасси автомобилей MAN SX45 (8x8), полученная силами Ливийской национальной арми (ЛНА), предположительно, из наличия вооруженных сил ОАЭ.
Источник изображения: Mahmoud Gamal / twitter.com/mahmouedgamal44

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты интересуются российскими системами противовоздушной обороны (ПВО), особенно "Панцирями", заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

Он отметил, что вопрос стал актуален после атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии, передает "Интерфакс".

"Страны залива всегда проявляли интерес к нашим системам ПВО, особенно "Панцирям". А в силу произошедшего инцидента, конечно, интерес к нашим системам повышенный со стороны стран залива – и Саудовской Аравии, и Эмиратов", – сказал Шугаев.

Ранее наследный принц и глава минобороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд объяснил, почему ПВО королевства не смогла отразить атаки дронов на нефтяные объекты. Он указал, что американские ракетные системы Patriot и Hawk не предназначены для уничтожения беспилотников.

Экс-директор Израильской организации по противоракетной обороне Узи Рубин отмечал, что Эр-Рияду подошел бы российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1".


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Patriot ЗРК
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
БПЛА
Похожие новости
16.10.2019
Секрет ближневосточной безопасности
21.08.2018
Дмитрий Шугаев: Россия нашла способы привлечения новых партнеров по ВТС
27.04.2018
Глава ФСВТС: Россия не уступит конкурентам рынок систем ПВО, покупкой С-400 интересуются порядка 10 стран
27.03.2013
Новый лидер в торговле оружием
06.03.2013
Эмиратские ворота российской «оборонки»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.10 08:11
  • 42
Машиностроение на грани исчезновения
  • 24.10 06:52
  • 3
После инцидента с подлодкой "Рязань" проверят все МБР Р-29Р - российский адмирал
  • 24.10 05:48
  • 2
Су-57 отложили на потом
  • 24.10 00:15
  • 1
Эритрея высказала заинтересованность в приобретении в России ракетных катеров, вертолетов и стрелкового оружия
  • 23.10 23:59
  • 14
Российские "Цирконы" не оставляют ни единого шанса американскому флоту
  • 23.10 23:53
  • 13
Российский крейсер проучил американского конгрессмена
  • 23.10 21:37
  • 71
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 23.10 20:58
  • 11
Роскосмос все же продолжит работу над ракета-носителем "Иртыш"
  • 23.10 20:32
  • 8
Россия сворачивает Морской старт из-за украинских ракет
  • 23.10 19:56
  • 4
Главное – это диверсификация
  • 23.10 18:28
  • 15
Эксперт Алексей Хлопотов считает, что 2С43 удачно дополнит "Коалицию-СВ"
  • 23.10 17:53
  • 2
Роботизируй это: американские танкисты ставят на электронику
  • 23.10 17:51
  • 45
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 23.10 17:21
  • 9
Польский эксперт назвал "причину", по которой США не бросят Польшу по курдскому сценарию
  • 23.10 17:05
  • 9
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км