Страны Ближнего Востока захотели российские системы ПВО после атаки дронов

Боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" российского производства, выполненная на шасси автомобилей MAN SX45 (8x8), полученная силами Ливийской национальной арми (ЛНА), предположительно, из наличия вооруженных сил ОАЭ.

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты интересуются российскими системами противовоздушной обороны (ПВО), особенно "Панцирями", заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

Он отметил, что вопрос стал актуален после атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии, передает "Интерфакс".

"Страны залива всегда проявляли интерес к нашим системам ПВО, особенно "Панцирям". А в силу произошедшего инцидента, конечно, интерес к нашим системам повышенный со стороны стран залива – и Саудовской Аравии, и Эмиратов", – сказал Шугаев.

Ранее наследный принц и глава минобороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд объяснил, почему ПВО королевства не смогла отразить атаки дронов на нефтяные объекты. Он указал, что американские ракетные системы Patriot и Hawk не предназначены для уничтожения беспилотников.

Экс-директор Израильской организации по противоракетной обороне Узи Рубин отмечал, что Эр-Рияду подошел бы российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1".

Сергей Гурьянов