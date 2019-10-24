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24.10.2019
Российская газета

Глава МВД познакомился с роботом-полицейским

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Источник изображения: rg.ru

С настоящим роботом-полицейским в среду на проходящей в Москве выставке "Интерполитех" познакомился министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.


Глава МВД пока не сказал, готов ли и когда принять в ряды своих подчиненных техническое устройство. По словам же разработчиков роботизированного стража правопорядка, их творения могут появиться на службе в российской полиции к 2030 году.

"Роботы-полицейские смогут консультировать граждан в таких подразделениях, как ГИБДД, транспортная полиция и миграционная служба, а также снимать отпечатки пальцев и идентифицировать личности", - сообщил представитель компании-разработчика Константин Покладок.

Робота зовут Promobot, и он производится в Перми. На данный момент уже продано более 200 роботов четвертой версии. "Сейчас мы пытаемся встроиться в концепцию "цифровой полиции", и я думаю, что до 2030 года роботы-полицейские будут работать у нас", - сказал Покладок.

Promobot - это сервисный робот, который общается с людьми, распознает лица и речь, самостоятельно передвигается, избегая препятствия. Его можно подключить к любой внешней системе - базам данных, системе безопасности, сайтам и сервисам.

"Машины пока не вправе самостоятельно проводить оперативные действия, поэтому наш робот станет помощником сотрудника полиции в местах повышенного скопления людей: в аэропортах, метро, на массовых мероприятиях. С его помощью полицейские также смогут заносить сведения о нарушителях в базу данных МВД, так как робот может сканировать паспорт и проводить электронное дактилоскопирование. Кроме того, он оборудован фотокамерой", - пояснил директор по развитию фирмы-производителя роботов Олег Кивокурцев.

Контракт между компанией и МВД, по данным ТАСС, может быть подписан по итогам выставки "Интерполитех", которая завершится 25 октября. В компании отмечают, что основная механика и аппаратная составляющая робота производится в Перми. Аналоги в мире существуют, но в части цены российский образец выигрывает.

Ранее в МВД сообщили, что Владимир Колокольцев выступил на торжественной церемонии открытия XXIII Международной выставки средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех-2019".

Глава МВД отметил, что традиционно в экспозиции представлены передовые образцы вооружения и специальной техники, актуальные разработки, а также инновационные решения в области обеспечения безопасности государства.

Формат мероприятия, по словам министра, позволяет объединить усилия ведущих экспертов, ученых, представителей правоохранительных органов, предприятий и организаций в борьбе с преступностью и защите национальных интересов.

Справка "РГ"

Международная выставка "INTERPOLITEX-2019" проходит до 25 октября в Москве в павильоне № 75 ВДНХ. В ней принимают участие свыше 400 компаний из 15 стран, а также более 20 тысяч зарубежных специалистов. Ежегодно выставку посещает свыше 20 тысяч специалистов более чем из 60 стран. Организаторы: МВД России, ФСБ России, Росгвардия.


Иван Петров

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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