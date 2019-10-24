"Швабе" создает дистрибьюторскую сеть в 11 странах Юго-Восточной Азии

Москва. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Российский холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") и компания Progression Engineering Pte (S) Ltd. (Сингапур) заключили соглашение о намерениях, нацеленное на продвижение российской высокотехнологичной продукции на рынках стран Юго-Восточной Азии, сообщила госкорпорация "Ростех".

"Сотрудничество предусматривает создание официальной дистрибуторской сети в 11 странах. Подписание документа состоялось на выставке технологий новой индустриальной трансформации Industrial Transfrmation Asia (ITAP) 2019 в Сингапуре", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в среду.

Дистрибуторская сеть продукции "Швабе" охватит Сингапур, Таиланд, Индонезию, Вьетнам, Малайзию, Камбоджу, Лаосе, Мьянму, Восточный Тимор, Бруней-Даруссалам и Филиппины.

Заместитель генерального директора "Ростеха" Николай Волобуев отмечает, что Юго-Восточная Азия (ЮВА) - один из наиболее быстро растущих и перспективных для госкорпорации рынков.

"Подписанное соглашение о намерениях официально подтверждает обоюдную заинтересованность сторон в продвижении современной российской продукции гражданского назначения в странах этого региона. Сотрудничество предусматривает создание официальной дистрибуторской сети в 11 странах. В ближайшее время планируется подписать дилерское соглашение, которое даст старт продажам продукции "Ростеха в ЮВА", - заявил Волобуев, которого цитирует пресс-служба "Ростеха".