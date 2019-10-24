Репетиция удара? Что американские B-52 делали возле Крыма

Учебная "бомбардировка" Крыма со стороны США оказалась плодом фантазии

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили учебно-тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом якобы сымитировал бомбардировку Крыма. "Газета.Ru" разбиралась, насколько подобные сообщения соответствуют реальности.

Учебно-тренировочный полет двух стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress был осуществлен четыре дня назад, еще 19 октября. Как сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar, американские самолеты взлетели с авиабазы Фэрфорд (Великобритания), подлетели к Крыму, где один из них якобы сымитировал бомбардировку. Причем данные об этой атаке основываются исключительно на информации PlaneRadar (заметим, ресурса не установленной принадлежности) и никакими другими источниками не подтверждаются.

Что касается Соединенных Штатов, то ранее командование Вооруженных сил США в Европе сообщило, что пара стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, действительно, совершила тренировочный полет над Черным морем в рамках "интеграции и подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами".

Никаких атак объектов на российской территории в официальных заявлениях с американской стороны, разумеется, не подтверждалось.

Когда два стратегических бомбардировщика приблизились к российской государственной границе, их встретил истребитель Воздушно-космических сил Су-27, который и сопровождал пару В-52 на всем участке пролета вдоль границы территориальных вод России на расстоянии около 70 км от нее. После выполнения задачи Су-27 вернулся на аэродром вылета в Крыму.

Вот как трактует факт "имитации бомбардировки" мониторинговый ресурс PlaneRadar: "B-52H бортовой номер 61-0010, позывной AFKAI12, подлетает к Крыму, имитация бомбардировки".

При этом непонятно, на основании каких данных PlaneRadar делает вывод, что "бомбардировка" все-таки была. Переговоры экипажей B-52 по системе спутниковой связи ВВС США "Афсатком" не зафиксированы, не было отмечено каких-то особенностей в работе бортового радиоэлектронного оборудования бомбардировщиков в ходе полета, как и в нейтральных водах не отмечено сброса учебных авиационных средств поражения.

К слову, для нанесения удара по объектам противника стратегическому бомбардировщику В-52 вовсе не надо "подлетать" на 70 км к государственной границе вероятного противника.

В-52H в ходе вооруженных конфликтов последнего времени не применяли бомбы свободного падения - никаких "бомбардировок" не было. Как правило, стратегические бомбардировщики Stratofortress объекты противника поражали крылатыми ракетами воздушного базирования типа AGM-86 ALCM (Air-Launched Cruise Missile) различных модификаций (в неядерном исполнении). Это основное оружие B-52H. Дальность полета этих ракет в зависимости от типа боевой части составляет от 1200 до 2400 км. Так что в случае гипотетического конфликта крылатая ракета для удара по объектам на территории Крыма могла быть запущена В-52, к примеру, над акваторией Эгейского моря.

То есть приближаться к территории Крыма, где весьма сильная противовоздушная оборона, американскому самолету не было бы в этом случае никакой необходимости. Что касается боевого и численного состава ПВО российского полуострова, то, как ранее писала "Газета.Ru", российской армии есть чем встретить неприятеля.

Даже в прежние времена, еще до 1991 года группировка сил и средств противовоздушной обороны, развернутая в Крыму, была достаточно грозной. В частности, в те времена на полуострове дислоцировалась 1-я дивизия ПВО (Севастополь) в составе: 174-й зенитной ракетной бригады (Севастополь, автоматическая система управления "Сенеж-М), зенитных ракетных дивизионов С-75/125/200, позже С-200/300; 206-й зенитной ракетной бригады (Евпатория, АСУ "Сенеж"), зенитных ракетных дивизионов С-75/125/200; 1014-го зенитного ракетного полка (Феодосия, АСУ "Байкал-1"), зенитных ракетных дивизионов С-75/200, позже С-200/300; 62-го истребительного авиационного полка (Бельбек, АСУ "Рубеж-1М"), самолетов Су-27; 16-й радиотехнической бригады (Севастополь), радиотехнических батальонов - Бельбек, Ай-Петри, Евпатория, Керчь, отдельных радиолокационных рот - мыс Фиолент, Алушта, Оползневое, мыс Тарханкут, Джанкой, Гвардейское, Раздольное, мыс Меганом, Феодосия, Казантип.

Сегодня в Крыму развернута 31-я дивизия ПВО Воздушно-космических сил России в составе 12-го зенитного ракетного полка (Севастополь, КПС и два зенитных ракетных дивизиона С-400) и 18-го зрп (Феодосия, КПС и два зенитных ракетных дивизиона С-400). Система радиолокационной разведки представлена в Крыму 3-м радиотехническим полком (Севастополь, Любимовка). Помимо этого, на полуострове развернута загоризонтная РЛС "Подсолнух". Истребительно-авиационное прикрытие полуострова обеспечивает 27-я смешанная авиационная дивизия (сад) (Бельбек) в составе 37-го смешанного авиационного полка (Гвардейское, самолеты Су-24М и Су-25) и 38-го истребительного авиаполка (Бельбек, самолеты Су-27 и Су-30СМ).

На первый взгляд, сил и средств существенно меньше, чем в 1-й дивизии ПВО. Однако не стоит забывать, что зенитная ракетная система С-400 намного превосходят по своей эффективности и огневой производительности зенитные ракетные системы, ранее состоявшие на вооружении.

Что касается полетов стратегической авиации США в годы "холодной войны", то ранее американские бомбардировщики осуществляли полеты вблизи государственных границ СССР с ядерным оружием на борту.

Достаточно напомнить только операцию "Гигантское копье", проведенную США в октябре 1969 года. 27 октября 1969 года в совершенно секретном режиме 18 стратегических бомбардировщиков В-52 поднялись в воздух с баз, расположенных на континентальной части США, и вылетели в сторону СССР. Над территорией Канады бомбардировщики были дозаправлены в воздухе, после чего отправились в 18-часовой полет вокруг границ Советского Союза. Последующие три дня этот маневр повторялся снова и снова. Однако СССР оказался благоразумнее и откровенно проигнорировал угрозу. 30 октября Никсон отдал приказ об отмене операции.

Можно припомнить и операцию "Хромированный купол", осуществляемую стратегической бомбардировочной авиацией США в период с 1960 по 1968 годы. В те времена над Северным полюсом и Европой проводилось круглосуточное боевое патрулирование бомбардировщиков B-52 с ядерными бомбами на борту. Каждому самолету при вылете на патрульный маршрут ставилась задача нанести удар по определенным целям на территории СССР.

Бомбардировщики находились в воздухе по 24 часа, с несколькими дозаправками. Катастрофа над испанским населенным пунктом Паломарес 17 января 1966 года, в ходе которой столкнулись и упали на землю бомбардировщик В-52 и самолет-заправщик, заставила существенным образом пересмотреть операцию "Хромированный купол". В ходе этого тяжелого происшествия четыре термоядерных бомбы упали вблизи береговой линии Испании.

Разумеется, сегодня полеты стратегических бомбардировщиков B-52 вблизи российских границ создает дополнительную напряженность в отношениях между Россией и США. Минобороны России не раз призывало Пентагон отказаться от подобных форм боевой подготовки ВВС США, но военное ведомство США ответило отказом. Однако приписывать американцам лишнее тоже не стоит.

Отдел "Армия"