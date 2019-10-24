Репетиция удара? Что американские B-52 делали возле Крыма
Учебная "бомбардировка" Крыма со стороны США оказалась плодом фантазии
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили учебно-тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом якобы сымитировал бомбардировку Крыма. "Газета.Ru" разбиралась, насколько подобные сообщения соответствуют реальности.
Учебно-тренировочный полет двух стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress был осуществлен четыре дня назад, еще 19 октября. Как сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar, американские самолеты взлетели с авиабазы Фэрфорд (Великобритания), подлетели к Крыму, где один из них якобы сымитировал бомбардировку. Причем данные об этой атаке основываются исключительно на информации PlaneRadar (заметим, ресурса не установленной принадлежности) и никакими другими источниками не подтверждаются.
Что касается Соединенных Штатов, то ранее командование Вооруженных сил США в Европе сообщило, что пара стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, действительно, совершила тренировочный полет над Черным морем в рамках "интеграции и подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами".
Когда два стратегических бомбардировщика приблизились к российской государственной границе, их встретил истребитель Воздушно-космических сил Су-27, который и сопровождал пару В-52 на всем участке пролета вдоль границы территориальных вод России на расстоянии около 70 км от нее. После выполнения задачи Су-27 вернулся на аэродром вылета в Крыму.
Вот как трактует факт "имитации бомбардировки" мониторинговый ресурс PlaneRadar: "B-52H бортовой номер 61-0010, позывной AFKAI12, подлетает к Крыму, имитация бомбардировки".
При этом непонятно, на основании каких данных PlaneRadar делает вывод, что "бомбардировка" все-таки была. Переговоры экипажей B-52 по системе спутниковой связи ВВС США "Афсатком" не зафиксированы, не было отмечено каких-то особенностей в работе бортового радиоэлектронного оборудования бомбардировщиков в ходе полета, как и в нейтральных водах не отмечено сброса учебных авиационных средств поражения.
В-52H в ходе вооруженных конфликтов последнего времени не применяли бомбы свободного падения - никаких "бомбардировок" не было. Как правило, стратегические бомбардировщики Stratofortress объекты противника поражали крылатыми ракетами воздушного базирования типа AGM-86 ALCM (Air-Launched Cruise Missile) различных модификаций (в неядерном исполнении). Это основное оружие B-52H. Дальность полета этих ракет в зависимости от типа боевой части составляет от 1200 до 2400 км. Так что в случае гипотетического конфликта крылатая ракета для удара по объектам на территории Крыма могла быть запущена В-52, к примеру, над акваторией Эгейского моря.
То есть приближаться к территории Крыма, где весьма сильная противовоздушная оборона, американскому самолету не было бы в этом случае никакой необходимости. Что касается боевого и численного состава ПВО российского полуострова, то, как ранее писала "Газета.Ru", российской армии есть чем встретить неприятеля.
Даже в прежние времена, еще до 1991 года группировка сил и средств противовоздушной обороны, развернутая в Крыму, была достаточно грозной. В частности, в те времена на полуострове дислоцировалась 1-я дивизия ПВО (Севастополь) в составе: 174-й зенитной ракетной бригады (Севастополь, автоматическая система управления "Сенеж-М), зенитных ракетных дивизионов С-75/125/200, позже С-200/300; 206-й зенитной ракетной бригады (Евпатория, АСУ "Сенеж"), зенитных ракетных дивизионов С-75/125/200; 1014-го зенитного ракетного полка (Феодосия, АСУ "Байкал-1"), зенитных ракетных дивизионов С-75/200, позже С-200/300; 62-го истребительного авиационного полка (Бельбек, АСУ "Рубеж-1М"), самолетов Су-27; 16-й радиотехнической бригады (Севастополь), радиотехнических батальонов - Бельбек, Ай-Петри, Евпатория, Керчь, отдельных радиолокационных рот - мыс Фиолент, Алушта, Оползневое, мыс Тарханкут, Джанкой, Гвардейское, Раздольное, мыс Меганом, Феодосия, Казантип.
Сегодня в Крыму развернута 31-я дивизия ПВО Воздушно-космических сил России в составе 12-го зенитного ракетного полка (Севастополь, КПС и два зенитных ракетных дивизиона С-400) и 18-го зрп (Феодосия, КПС и два зенитных ракетных дивизиона С-400). Система радиолокационной разведки представлена в Крыму 3-м радиотехническим полком (Севастополь, Любимовка). Помимо этого, на полуострове развернута загоризонтная РЛС "Подсолнух". Истребительно-авиационное прикрытие полуострова обеспечивает 27-я смешанная авиационная дивизия (сад) (Бельбек) в составе 37-го смешанного авиационного полка (Гвардейское, самолеты Су-24М и Су-25) и 38-го истребительного авиаполка (Бельбек, самолеты Су-27 и Су-30СМ).
На первый взгляд, сил и средств существенно меньше, чем в 1-й дивизии ПВО. Однако не стоит забывать, что зенитная ракетная система С-400 намного превосходят по своей эффективности и огневой производительности зенитные ракетные системы, ранее состоявшие на вооружении.
Достаточно напомнить только операцию "Гигантское копье", проведенную США в октябре 1969 года. 27 октября 1969 года в совершенно секретном режиме 18 стратегических бомбардировщиков В-52 поднялись в воздух с баз, расположенных на континентальной части США, и вылетели в сторону СССР. Над территорией Канады бомбардировщики были дозаправлены в воздухе, после чего отправились в 18-часовой полет вокруг границ Советского Союза. Последующие три дня этот маневр повторялся снова и снова. Однако СССР оказался благоразумнее и откровенно проигнорировал угрозу. 30 октября Никсон отдал приказ об отмене операции.
Можно припомнить и операцию "Хромированный купол", осуществляемую стратегической бомбардировочной авиацией США в период с 1960 по 1968 годы. В те времена над Северным полюсом и Европой проводилось круглосуточное боевое патрулирование бомбардировщиков B-52 с ядерными бомбами на борту. Каждому самолету при вылете на патрульный маршрут ставилась задача нанести удар по определенным целям на территории СССР.
Бомбардировщики находились в воздухе по 24 часа, с несколькими дозаправками. Катастрофа над испанским населенным пунктом Паломарес 17 января 1966 года, в ходе которой столкнулись и упали на землю бомбардировщик В-52 и самолет-заправщик, заставила существенным образом пересмотреть операцию "Хромированный купол". В ходе этого тяжелого происшествия четыре термоядерных бомбы упали вблизи береговой линии Испании.
Разумеется, сегодня полеты стратегических бомбардировщиков B-52 вблизи российских границ создает дополнительную напряженность в отношениях между Россией и США. Минобороны России не раз призывало Пентагон отказаться от подобных форм боевой подготовки ВВС США, но военное ведомство США ответило отказом. Однако приписывать американцам лишнее тоже не стоит.
Отдел "Армия"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются