Переброшенные из Сирии в Ирак военные США покинут страну через месяц

Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари заявил, что американские военнослужащие, передислоцированные из северо-восточных районов Сирии, покинут иракскую территорию в течение четырех недель. Об этом 23 октября сообщает ТАСС.

Отмечается, что аш-Шамари сделал это заявление после переговоров со своим американским коллегой Марком Эспером, который несколько часов назад прибыл в Багдад с неожиданным визитом. В иракской столице глава Пентагона планирует встретиться с премьер-министром страны Аделем Абдель Махди.

О планах Вашингтона направить в Ирак находившийся в САР контингент Эспер заявил 20 октября. Однако через два дня Багдад потребовал покинуть иракскую территорию, заявив, что военнослужащим был разрешен только транзит.

С 9 октября Турция проводит в Сирии операцию "Источник мира", целью которой объявлено возвращение сирийских беженцев на родину и обеспечение мира в регионе. США, ранее поддерживавшие курдов, объявили об отказе от участия в операции и выводе своих войск.

17 октября Вашингтон и Анкара условились временно прекратить огонь в Сирии, чтобы позволить курдам покинуть территории на границе с Турцией. Идею создания 30-километровой зоны безопасности в Сирии курды раскритиковали. Тем не менее 23 октября в США заявили о выводе всех курдских формирований из зоны.