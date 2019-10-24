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24.10.2019
Известия.ru

Президент ЦАР попросил ООН отменить оружейное эмбарго

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера обратился к Организации Объединенных Наций (ООН) с просьбой отменить введенное в 2013 году оружейное эмбарго. Об этом он сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита Россия–Африка в Сочи.

По словам политика, санкции были наложены в 2013 году. Тогда в ЦАР не было законного правительства. Как объяснил президент республики, в настоящее время сложилась ситуация, когда санкции ООН направлены против легитимных властей, сообщает в среду, 23 октября, ТАСС.

"Потому что группировки в обход эмбарго получают незаконное оружие, и поэтому мы не можем возвратить себе контроль над всей территорией страны, — объяснил он. — Поэтому мы просим снять эмбарго, которое действует против легитимных властей".

Ранее в среду стало известно, что Россия будет на государственном уровне постепенно наращивать свое присутствие в Африке. Многие компании уже давно и успешно работают с партнерами из самых различных секторов африканской экономики, заявил российский лидер Владимир Путин.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия–Африка.

Параллельно с саммитом проходит экономический форум, в котором принимают участие главы государств, представители бизнеса и госструктур.

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Египет
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Компании
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Путин Владимир
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