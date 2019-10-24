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24.10.2019
Военно-промышленный курьер

Врага перед атакой надо хорошенько прожарить - концепция применения "Солнцепеков"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министерство обороны России определило концепцию боевого применения тяжёлых огнемётных систем. Речь идёт о ТОС-1А "Солнцепёк". Батальоны, оснащённые "Солнцепёками", будут сформированы в каждом военном округе.

В интересах сухопутных войск данные подразделения будут прямо выжигать позиции противника, его укрепрайоны, обеспечивая последующую атаку. Таким образом, будет проложен путь танкистам и мотострелкам.

По мнению экспертов, ТОС-1А "Солнцепёк" имеют важное преимущество перед артиллерией, как ствольной, так и реактивной. Тяжёлые огнемётные системы позволяют обеспечить сплошное поражение на большой площади. Они могут разрушить всю оборону противника одним залпом. 

Одна пусковая установка ТОС-1А "Солнцепёк" боеприпасами объёмного взрыва способна накрыть площадь до 40 тыс кв метров на дальности до 10 километров. Об этом пишут "Известия".

По имеющейся информации, батальоны тяжёлых огнемётных систем будут состоять из нескольких огнемётных рот и мотострелковой роты для обеспечения охраны подразделения на марше и на передовых позициях. В каждом таком батальоне будет находиться более 10 ТОС-1А "Солнцепёк".

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Страны
Россия
Продукция
Солнцепёк
Компании
Минoбороны РФ
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