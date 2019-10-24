Минобороны опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии

Минобороны РФ опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии. Согласно данным на этой карте и условным обозначениям, на сирийско-турецкой границе будут расположены 15 постов сирийской пограничной службы.

Напомним, власти Турции 9 октября объявили о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов по позициям курдских формирований.

На прошлой неделе Турция с США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия в Сирии против курдских формирований. Курды, в свою очередь, должны будут отвести силы от так называемой зоны безопасности.

Минобороны РФ ранее сообщало, что военнослужащие США покинули свои базы в Сирии в районах населенного пункта Дадат, расположенного северо-западнее города Манбидж, и Умм-Миаль, и направились в сторону границы Сирии с Ираком.

По данным Минобороны РФ, район площадью 1030 кв. км в окрестностях города Манбидж заняла сирийская правительственная армия.

Иван Петров