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24.10.2019
Российская газета

Разработчик рассказал о серийном облике дрона "Охотник"

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Представленная на МАКС-2019 модель тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник" соответствует его серийному облику, сообщил сотрудник КБ Сухого.

- Тот прототип, что летает в паре с Су-57 - образец-демонстратор, построенный для отработки летных характеристик и системы автоматического управления на взлете и посадке. Изделие, представленное в модели - это, естественно, развитие темы образца демонстратора, только уже в виде, пригодном для серийного производства и эксплуатации по задачам Министерства обороны, - рассказал телеканалу "Звезда" разработчик "Охотника".

Модель с МАКСа отличается от летающего образца плоским соплом и отсутствием выступающих деталей. Такая конфигурация ощутимо снижает заметность аппарата - в особенности в инфракрасном диапазоне.

Напомним, перспективный ударный дрон С-70 "Охотник" впервые поднялся в небо 3 августа. Реактивный беспилотник взлетной массой до 25 тонн предназначен для совместной работы с истребителем пятого поколения Су-57. При создании "Охотника" использованы многие технологии самолета и как минимум один Су-57 работает по программе совместных испытаний с С-70.

27 сентября Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета С-70 и Су-57. Истребитель и дрон отработали боевое взаимодействие: "Охотник" расширил радиолокационное поле самолета и нашел тому цели для ракет большой дальности, рассказали в военном ведомстве. Этим и придется заниматься дрону после принятия на вооружение. Он станет дополнительными "глазами" Су-57, летящими далеко впереди, будет вскрывать объекты ПВО противника  и подсвечивать их для ракет истребителя, избавляя того от необходимости заходить в зону поражения зенитных систем. Либо С-70 станет атаковать сам - по команде пилота истребителя. Для этого в фюзеляже дрона предусмотрен отсек для бомб и ракет.


Антон Валагин

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