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24.10.2019
Российская газета

Военный раритет: очень редкие тягачи АТС-59 замечены в армии Египта

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Источник изображения: rg.ru

На недавних армейских учениях, проводившихся в южном военном округе Египта, были замечены редкие в настоящее время гусеничные машины - артиллерийские средние тягачи АТС-59.

Эта техника поставлялась в страну еще во времена Советского Союза и, похоже, в настоящее время кроме армии данного государства нигде больше не используется.

Как транспортеры личного состава они включены в подразделения, вооруженные реактивными установками RL-21. Эти РСЗО являются клонами российских БМ-21 "Град", но смонтированными на гусеничных шасси более поздней модификации - АТС-59Г. От первоначальной версии они отличаются новыми более просторными кабинами.

"Пятьдесят девятый", как можно понять из названия, был разработан еще в конце 50-х годов в Кургане, его серийное производство началось в 1961 году. При собственном весе в 13 000 кг тягач буксирует прицепы весом до 14 000 кг. На платформе он перевозит 3 000 кг грузов или 14 военнослужащих. В кабине помещается два человека.

Мощность дизельного двигателя - 300 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 39 км/ч. Запас хода - 350 км. С дополнительными топливными баками он возрастает до 500 км. Отличается хорошей проходимостью и надежностью. Серийное производство закончилось в 1969 году. В египетской армии они служат более 45 лет.


Алексей Брусилов

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